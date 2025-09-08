رشد ۴۲ درصدی گردشگران در کرمانشاه طی یک سال گذشته

خبرگزاری مهر – گروه استانها: کرمانشاه، سرزمین دیرین اسطورهها و خاستگاه تمدنهای کهن، در سالهای اخیر بار دیگر به جایگاه شایسته خود در عرصه میراثفرهنگی و گردشگری نزدیکتر شده است. استانی که طاقبستان و بی ستونش گنجینههای جهانیاند، اوراماناتش در فهرست یونسکو میدرخشد و بازارچههای صنایعدستیاش روایتگر هنر دست هنرمندان پرشوری است که از دل تاریخ برآمدهاند. در چنین دیاری، هر آجر مرمتی که بر بنای یک اثر تاریخی نهاده میشود و هر پروانه بهرهبرداری که به یک واحد گردشگری اعطا میگردد، نه تنها یک آمار خشک اداری بلکه گامی مهم در مسیر توسعه و هویتبخشی به مردمانی است که میراثدار تمدنی پنجهزار سالهاند.
نشست خبری اخیر داریوش فرمانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، فرصتی بود تا به زبان آمار و ارقام، دستاوردهای یک سال گذشته این حوزه مرور شود؛ دستاوردهایی که فراتر از اعداد، نشانگر یک حرکت جهشی در معرفی کرمانشاه به کشور و جهان است. رشد ۴۲ درصدی گردشگران، ثبت ۲۲ اثر ملی، افتتاح نخستین موزه چوب ایران، برگزاری رویدادهای بینالمللی و افزایش چشمگیر ظرفیتهای اقامتی و بازارچههای صنایعدستی، همه و همه گواهی است بر اینکه میراث کرمانشاه نه تنها حفظ شده بلکه در مسیر بهرهوری و معرفی جهانی قرار گرفته است. این گزارش، روایت یک سال پرکار برای میراثفرهنگی و گردشگری کرمانشاه است؛ سالی که به تعبیر فرمانی، تنها نقطه آغاز راهی روشن به سوی فردایی پربارتر است.
داریوش فرمانی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در نشست خبری بعد از ظهر دوشنبه با اصحاب رسانه، با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله این ادارهکل، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور و مسئولان استانی است، ارائه خدمات شایسته به مردم و ارتقای جایگاه میراثفرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه است. در همین راستا و با گذشت یک سال از استقرار دولت فعلی، شاهد رشد قابل توجه شاخصهای عملکردی در حوزههای مختلف بودهایم.
فرمانی با اشاره به ثبت آثار ملی در استان طی یک سال گذشته، افزود: در این مدت ۲۲ اثر تاریخی و فرهنگی کرمانشاه در فهرست آثار ملی ثبت شده است، در حالیکه این آمار در سال قبل تنها ۸ اثر بوده و این موضوع رشد ۱۷۵ درصدی را نشان میدهد.
وی در خصوص آمار گردشگران تصریح کرد: تعداد بازدیدکنندگان مستند از آثار تاریخی و فرهنگی کرمانشاه در یک سال گذشته به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رسیده که این رقم نسبت به سال پیش از آن رشد ۴۲ درصدی را به ثبت رسانده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمانشاه با بیان اینکه صدور پروانههای بهرهبرداری برای تأسیسات گردشگری نیز افزایش یافته است، گفت: سال گذشته ۱۵ پروانه صادر شد که در مقایسه با ۱۰ پروانه در سال قبل از آن، رشد ۵۰ درصدی داشته است.
صنایعدستی؛ از تسهیلات حمایتی تا رونق بازارچههای دائمی
فرمانی ادامه داد: در حوزه صنایعدستی نیز شاهد رشد چشمگیر تسهیلات پرداختی بودهایم؛ بهطوریکه میزان تسهیلات از ۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۸۸ میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین اعتبارات آموزشی در این بخش از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان ارتقا یافته و تعداد هنرجویان صنایعدستی نیز نزدیک به دو برابر افزایش داشته است.
وی با اشاره به حوزه اشتغال گفت: در یک سال اخیر، ۳ هزار و ۸۳۸ مجوز فعالیت در بخش صنایعدستی صادر شده که نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد را نشان میدهد. همچنین تعداد پروژههای مرمتی تکمیلشده از ۱۲ به ۱۹ مورد رسیده و این حوزه نیز رشد قابل توجهی داشته است.
فرمانی یکی دیگر از شاخصهای مهم را برگزاری رویدادهای فرهنگی دانست و افزود: در یک سال گذشته ۱۲۴ رویداد فرهنگی و گردشگری در استان برگزار شده است که این رقم نسبت به ۸۰ رویداد سال قبل، رشد ۴۴ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه درآمدهای ادارهکل نیز رشد محسوسی داشته، خاطرنشان کرد: میزان درآمدها از ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده و این افزایش بیانگر رشد ۴۵ درصدی است. همچنین تعداد تختهای اقامتی استان از ۴۴۱۲ به ۷۴۰۰ تخت افزایش یافته که رشد ۷۰ درصدی ظرفیت اقامتی را رقم زده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمانشاه افتتاح نخستین موزه چوب ایران در تکیه معاونالملک، راهاندازی خانه صنایعدستی، ایجاد چهار بازارچه دائمی صنایعدستی و رشد بازارچههای فصلی را از دیگر اقدامات شاخص سال گذشته عنوان کرد.
رویدادهای بینالمللی و سرمایهگذاریهای کلان در مسیر توسعه گردشگری
وی همچنین با اشاره به برگزاری چهار رویداد بینالمللی در کرمانشاه طی شش ماه گذشته گفت: نمایشگاه صنایعدستی در سلیمانیه، شبهای فرهنگی کرمانشاه در اقلیم کردستان عراق، میزبانی رویداد سازمان جهانی صنایعدستی با حضور کشور چین و نیز تور آشنایی ۱۴ آژانس گردشگری عراق از جمله این رویدادها بوده است که نتایج مثبتی در معرفی ظرفیتهای گردشگری استان داشته است.
فرمانی با بیان اینکه کرمانشاه در تحقق درآمدها دستگاه نخست استان شناخته شده است، افزود: این موفقیت به معنای رشد واقعی گردشگری و جذب بیشتر گردشگران است. وی از برنامههای در دست اقدام نیز خبر داد و گفت: بهزودی پروژهای بزرگ با سرمایهگذاری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان در زمینی به وسعت ۱۷ هکتار در نزدیکی گردنه چهارزبر آغاز خواهد شد که میتواند یکی از بینظیرترین مجموعههای گردشگری کشور باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمانشاه با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای توسعه زیرساختها گفت: تنها در یک سال گذشته بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای مجتمعهای بینراهی تخصیص داده شده است که بخشی از آن در مسیر اربعین هزینه شده است. همچنین تقاضای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری استان تاکنون به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی در پایان با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به کاوشهای باستانشناسی در استان افزود: تاکنون بیش از ۲۰ محوطه تاریخی کرمانشاه مورد کاوش قرار گرفته است، اما برای تبدیل این محوطهها به سایتموزه نیازمند اعتبارات ملی کلان هستیم. با این حال، تلاش میکنیم با تأمین اعتبارات استانی و ملی، پروژههای نیمهتمام را تکمیل کرده و جایگاه واقعی کرمانشاه در عرصه میراثفرهنگی و گردشگری کشور را ارتقا دهیم.
نظر شما