«ماکرون» چین را با وضع تعرفه تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز یکشنبه در مصاحبهای با روزنامه «له اکو» به چین هشدار داد که اگر پکن «در ماههای خیلی نزدیک» به سرعت برای کاهش کسری تجاری اروپا با چین اقدام نکند، اتحادیه اروپا ممکن است تعرفههای جدیدی علیه پکن وضع کند.
رئیس جمهور فرانسه در ادامه این مصاحبه اعلام کرد که رشد صنعتی چین تهدیدی مستقیم برای بنیانهای اقتصادی اروپا محسوب میشود.
موضع گیری ضدچینی رئیس جمهور فرانسه در حالی مطرح میشود که وی هفته گذشته در سفری رسمی به چین با مقامات ارشد این کشور دیدار کرد.
نظر شما