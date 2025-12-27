محبوبیت ماکرون در سرازیری سقوط؛ اعتماد عمومی به ۲۵ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری د.پ.آ، نتایج یک نظرسنجی تازه در فرانسه نشان میدهد میزان رضایت عمومی از عملکرد امانوئل ماکرون، رئیسجمهور این کشور، به کمترین سطح از زمان آغاز ریاستجمهوری او کاهش یافته است؛ بهطوریکه تنها ۲۵ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی دیدگاه مثبتی نسبت به وی ابراز کردهاند.
این نظرسنجی بهصورت مشترک توسط مؤسسه «تولونا–هریس اینتراکتیو» و شبکه تلویزیونی LCI و با مشارکت یکهزار و ۹۹ نفر انجام شده است.
بر اساس نتایج آن، فقط یکچهارم پاسخدهندگان اعلام کردند که به رئیسجمهور فرانسه اعتماد دارند.
ماکرون که از سال ۲۰۱۷ قدرت را در دست دارد، در ماههای گذشته معمولاً از سطح محبوبیتی بالاتر از ۳۰ درصد برخوردار بود، اما دادههای جدید نشان میدهد میزان حمایت مردمی از وی به پایینترین حد در دوران ریاستجمهوریاش رسیده است.
این در حالی است که اوج محبوبیت ماکرون به دوره همهگیری ویروس کرونا بازمیگردد؛ زمانی که میزان رضایت عمومی از عملکرد وی از ۵۰ درصد گذشت.
بر پایه این نظرسنجی، ژردن باردلا رهبر حزب راست افراطی «اجتماعی ملی» با کسب ۴۲ درصد محبوبیت، در صدر سیاستمداران محبوب فرانسه قرار دارد.
پس از او، مارین لوپن با ۳۹ درصد و ژرالد دارمانن وزیر دادگستری با ۳۸ درصد، از دیگر چهرههای سیاسی برخوردار از حمایت بالای افکار عمومی در این کشور معرفی شدهاند.
