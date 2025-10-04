به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت هلالاحمر در پی وقوع سانحه برای بالگرد امدادی این جمعیت در اشترانکوه که منجر به شهادت ۲ تن از کادر پروازی هلالاحمر شد، توضیحاتی را به شرح زیر ارائه داد.
۱- عصر روز گذشته گزارش مصدومیت یک بانوی کوهنورد در منطقه «سنبران» در اشترانکوه از سوی نیروی انتظامی به شعبه هلالاحمر درود اعلام شد. این کوهنورد که با یک تیم ۱۸ نفره برای کوهنوردی تفریحی به ارتفاعات اشترانکوه رفته بود، در مسیر بازگشت و ارتفاع کمکردن همتیمیها و به بهانه عکسگرفتن در نقطهای از مسیر از تیم جدا میشود؛ اما در نهایت مسیر بازگشت را گمکرده و با شکایت از کاهش سطح هوشیاری، افت دمای بدن و نزدیکشدن به تاریکی هوا با نیروی انتظامی تماس میگیرد.
۲- با دریافت این گزارش، تیمهای عملیاتی آماده اعزام میشوند و باتوجهبه بعد مسافت، صعبالعبور بودن منطقه و به درخواست هیئت کوهنوردی استان، هماهنگی لازم با سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر برای تسریع در عملیات جستوجو و نجات این کوهنورد از طریق اعزام بالگرد امدادی هلالاحمر انجام میشود.
۳- ساعت حدوداً ۱۷:۴۵ عصر روز جمعه، بالگرد هلالاحمر که در حال عزیمت به ارتفاع ۴ هزارمتری اشترانکوه بود در ارتفاع ۲۸۰۰ متری دچار سانحه و فرود سخت شده و ارتباط آن با مرکز عملیات اضطراری هلالاحمر قطع میشود. پس از وقوع حادثه، بلافاصله تیم مدیریت بحران تشکیل جلسه داده و تیمهای عملیاتی شامل ۱۰ تیم امداد و نجات کوهستان از پایگاههای ازنا، و الیگودرز، لرستان و هیئت کوهنوردی و هیئت کراس لرستان به ارتفاعات اعزام میشوند.
۴- ساعت ۱۹ جمعه ۱۱ مهرماه، اولین ارتباط با کادر امدادی و پروازی حاضر در بالگرد برقرار و مشخص شد که این بالگرد ۹ سرنشین داشته و «سید حسن میر قاضی» یکی از اعضای فنی کادر پروازی در این سانحه بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسیده و حال سه نفر نیز وخیم اعلام شد.
۵- ساعت حدود ۲۳ جمعه ۱۱ مهرماه، تیمهای امدادی به صحنه وقوع حادثه رسیدند و پس از آغاز عملیات امدادرسانی، مشخص شد «محسن مهراب زاده» خلبان این پرواز نیز به شهادت رسیده است.
۶- حوالی ساعت ۶ صبح امروز ۱۲ مهرماه، بالگرد هوانیروز به منطقه اعزام و طی چند مرحله، مصدومان این حادثه با هماهنگیهای لازم به مراکز درمانی منتقل شدند.
۷- باتوجهبه پیچیدگی و فنی بودن سوانح هوایی، تاکنون علت این حادثه مشخص نشده و تلاش و بررسی کمیتههای فنی تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین تیمهای تخصصی امداد هوایی برای تشخیص علت یا علل سقوط بالگرد امدادی هلالاحمر ادامه دارد.
