جزئیات حادثه در ارتفاعات اشترانکوه؛ مأموریت نجات با تراژدی همراه شد!

خبرگزاری مهر- گروه استانها: جمعه، ۱۱ مهرماه، یک عملیات امدادی در ارتفاعات اشترانکوه شهرستان ازنا لرستان با حادثهای تلخ همراه شد.
بالگرد هلالاحمر که از کرمانشاه برای کمک به یک کوهنورد به منطقه اعزام شده بود، هنگام فرود دچار سانحه شد.
این حادثه، با توجه به صعبالعبور بودن منطقه ابعاد گستردهای پیدا کرده است و همچنان عملیات امدادی ادامه دارد.
جزئیات اولیه حادثه
محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلالاحمر لرستان، شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: بالگرد امدادی که برای کمک به یک نفر اعزام شده بود، در ارتفاعات اشترانکوه دچار سانحه شد.
محمد خوشنام اعلام کرد که تاکنون ۱۰ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شده و عملیات نجات ادامه دارد؛ اما اطلاعات دقیقتر درباره تعداد سرنشینان و جزئیات حادثه طی یک ساعت آینده مشخص خواهد شد.
وی افزود: هنوز آمار دقیقی از تعداد افراد حاضر در بالگرد در دست نیست، اما اقدامات لازم برای اعزام تیمهای پشتیبان و مدیریت شرایط در حال انجام است.
خوشنام ابراز امیدواری کرد که با تلاش نیروهای امدادی و هماهنگی تیمهای تخصصی، اطلاعات تکمیلی در اسرع وقت به اطلاع عموم برسد.
گزارش معاون استاندار لرستان
سعید پورعلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان نیز عصر جمعه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس درخواست کمک یک کوهنورد در ارتفاعات «سنبران»، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه به سمت پد پروازی ازنا اعزام شد. این بالگرد حامل پنج نیروی امدادی و چهار خدمه پروازی بود که در مسیر مأموریت از دسترس ارتباط رادیویی خارج شد.
وی با اشاره به مشاهده دود در ارتفاعات منطقه افزود: با توجه به قطع ارتباط پروازی، احتمال وقوع حادثه وجود داشت، اما خوشبختانه مرکز EOC هلالاحمر همچنان با تیم پروازی در تماس بود و وضعیت تحت کنترل قرار داشت.
پورعلی همچنین توضیح داد که شرایط جوی منطقه عادی بوده و گروههای امدادی پیاده از مسیر روستای کمندان به سمت محل حادثه در حرکت هستند. این مسیر حدود هفت تا هشت ساعت زمان نیاز دارد.
وی تصریح کرد که تصمیمگیری برای اعزام بالگرد امدادی دیگر در پرواز شبانه با نظر کارشناسان فنی انجام خواهد شد.
پیگیری علت حادثه و ادامه عملیات
مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان، در گفتوگو با مهر اظهار داشت: ساعت ۱۷ امروز، بالگرد امدادی در شهرستان ازنا فرود آمد و پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند. در حین فرود در محل حادثه، بالگرد دچار سانحه شد.
وی افزود: در این سانحه، متأسفانه دو نفر از سرنشینان فوت کردند. سایر سرنشینان نیز زخمی شدهاند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شدهاند تا تیمهای امدادی اقدامات لازم برای رسیدگی و انتقال مجروحان را انجام دهند.
مهدی پازوکی افزود: تیمهای پیشرو هنوز به محل حادثه نرسیدهاند تا بتوانیم از وضعیت سایر سرنشینان اطلاعات دقیقتری دریافت کنیم.
مدیرکل مدیریت بحران لرستان تأکید کرد: عملیات امداد و نجات با جدیت ادامه دارد و همه تلاشها بر حفظ جان افراد آسیبدیده و بررسی دقیق حادثه متمرکز است. امیدواریم تیمهای پیشرو به زودی به محل برسند تا اطلاعات کامل از وضعیت مصدومان و شرایط منطقه به دست آید.
شهدا و اسامی سرنشینان
غلامرضا علی محمدی، مسئول هلالاحمر لرستان، در گفتوگو با مهر اعلام کرد که مهندس میرحسین قاضی از کادر پروازی بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است. همچنین کمک خلبان محسن محرابزاده نیز پس از سقوط بالگرد جان باخته و تعداد شهدای این سانحه به دو نفر رسیده است.
اسامی امدادگران حاضر در بالگرد به شرح زیر اعلام شده است:
علی جانبزرگی
شاهین جانبزرگی
رضا جدیدی
سبحان خلیلآبادی
حمیدرضا جمالی
کادر پروازی حادثهدیده نیز شامل:
کاپیتان محسن محرابزاده (فوت شده)
کاپیتان علی صادقیراد
مهندس میرحسین قاضی (فوت شده)
مهندس علی گودرزی
عملیات امدادرسانی
مسئول هلالاحمر لرستان تصریح کرد که محل سقوط بالگرد در منطقهای صعبالعبور واقع شده و حادثهدیدگان توسط دیگر امدادگران حاضر در سانحه به جانپناه «چالکبود» منتقل شدهاند تا اقدامات امدادی لازم انجام شود.
وی تأکید کرد که عملیات امدادرسانی و پشتیبانی ادامه دارد و تیمهای تخصصی هلالاحمر در محل حضور دارند.
پیگیری قضایی حادثه
حجتالاسلام سعید شهواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان، در خصوص اقدامات قضایی پس از وقوع حادثه گفت: «بلافاصله پس از اطلاع از این سانحه، دستورات قضایی لازم به دادستان مرکز استان و دادستان ازنا ابلاغ شد تا با صدور دستورات مقتضی و بسیج گروههای عملیاتی، اقدامات امدادی به سرعت انجام شود.»
وی افزود: «در حال حاضر نیروهای امدادی مشغول اقدامات نجات هستند و تلاشها برای ایمنسازی منطقه و انتقال مصدومان ادامه دارد. پس از پایان عملیات، با پیگیری و نظارت قضایی، علت وقوع حادثه بررسی و تعیین خواهد شد.»
بنابراین گزارش، این سانحه جمعه، ۱۱ مهرماه، رخ داد. پس از اعلام وضعیت اضطراری یک کوهنورد در ارتفاعات «سنبران» اشترانکوه ازنا، یک فروند بالگرد امدادی از استان کرمانشاه برای نجات وی به منطقه اعزام شد. بالگرد حامل پنج نفر از تیم امداد و نجات کوهستان و چهار نفر خدمه پروازی بود.
مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران لرستان، توضیح داد که هنگام فرود بالگرد در محل حادثه، هواپیما دچار سانحه شد. دو نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و سایر سرنشینان زخمی شدهاند و در پناهگاه اشترانکوه مستقر شدهاند تا اقدامات لازم انجام شود.
محمد خوشنام، اپراتور مرکز کنترل و عملیات هلالاحمر، تصریح کرد که عملیات امداد و نجات با حضور نیروهای تخصصی ادامه دارد و تلاشها برای انتقال مجروحان و بررسی کامل حادثه در جریان است.
مسئولان استان لرستان تأکید کردهاند که پس از پایان عملیات امدادی، علت دقیق حادثه با بررسیهای کارشناسی و نظارت قضایی مشخص خواهد شد.
امید می رود که تیمهای پیشرو هرچه سریعتر به محل برسند تا وضعیت تمامی سرنشینان به طور کامل روشن شود.
