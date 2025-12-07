انفجارهایی در بنین همزمان با پرواز هواپیماهای فرانسوی بر فراز «کوتونو»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، گزارش‌هایی از وقوع انفجار در کوتونو، در کشور بنین همزمان با پرواز هواپیماهای فرانسوی بر فراز شهر ساعاتی پس از کودتای نافرجام مخابره شده است.

برخی از دیگر رسانه‌ها ادعا کردند که در کوتونو، حداقل صدای ۶ انفجار در عرض چند دقیقه شنیده شده است.

رسانه‌هایی نیز مدعی شدند: حملات هوایی از سوی هواپیماهای نیروی هوایی فرانسه و نیروی هوایی نیجریه، مسبب وقوع این انفجارها بوده است.

تا کنون مقامات بنین در این خصوص بیانیه‌ای منتشر نکرده‌اند.

رویترز ساعتی پیش گزارش داد که نظامیان در کشور بنین از طریق تلویزیون ملی آن اعلام کردند که قدرت را به دست گرفته‌اند.

در ادامه کودتاهای نظامی در غرب آفریقا، آسوشیتدپرس اعلام کرد که گروهی از نظامیان کشور «بنین» با حضور در تلویزیون ملی این کشور با کودتایی آشکار رسماً انحلال دولت و تمام نهادهای دولتی و برکناری رئیس‌جمهور را اعلام کردند.

این گروه نظامی خود را «کمیته نظامی برای بازسازی» اعلام کردند.

گفته می‌شود که رهبری این کودتا را «پاسکال تیگری» افسر ارتش برعهده دارد و خود را رئیس «کمیته نظامی برای بازسازی» معرفی کرده است.

خبرگزاری فرانسه نیز پیشتر به نقل از منابع نظامی و امنیتی این کشور آفریقایی خبر داد: ۱۲ نظامی در بنین بازداشت شدند، از جمله کسانی که اقدام به کودتا کردند.