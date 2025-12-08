تصمیم «اِکوواس» برای استقرار نیرو در بنین در پی اعلام کودتا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، بر اساس بیانیه اِکوواس، نیروهایی از نیجریه، سیرالئون، ساحل عاج و غنا به بنین اعزام شده‌اند تا نظام قانون اساسی و تمامیت ارضی این کشور حفظ شود.

منابع ریاست جمهوری نیجریه و ارتش این کشور نیز خبر دادند که نیروی هوایی نیجریه با هماهنگی مقامات بنین، اهدافی را در خاک بنین هدف قرار داده است.

سخنگوی نیروی هوایی نیجریه تأکید کرد این عملیات مطابق با پروتکل‌های اکوواس و در چارچوب نیروهای ذخیره منطقه‌ای انجام شده و نشان‌دهنده تعهد نیجریه به امنیت منطقه‌ای است.

تلاش برای کودتا در بنین تازه‌ترین تهدید علیه دموکراسی در غرب آفریقا محسوب می‌شود؛ منطقه‌ای که طی سال‌های اخیر شاهد به قدرت رسیدن ارتش در نیجر، بورکینافاسو، مالی، گینه و اخیراً گینه بیسائو بوده است.

پاتریس تالون، رئیس‌جمهور بنین، شامگاه یکشنبه اعلام کرد دولت با همکاری ارتش توانسته است تلاش گروهی از نظامیان برای کودتا را ناکام بگذارد و وعده داد عاملان این اقدام مجازات خواهند شد.

همزمان، سازمان همکاری اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) از اعزام نیرو به بنین برای حمایت از دولت خبر داد.

این اعلام پس از حدود ۱۲ ساعت از وقوع تیراندازی در چند محله شهر کوتونو، پایتخت و بزرگ‌ترین شهر بنین و حضور نظامیان در تلویزیون رسمی که مدعی برکناری پاتریس تالون بودند، صورت گرفت.

تالون در سخنانی که از تلویزیون رسمی پخش شد، گفت بسیج سریع نیروهای وفادار به دولت «اجازه داد این ماجراجویان ناکام بمانند» و تأکید کرد «این خیانت بدون مجازات نخواهد ماند».

به گفته دولت بنین، تاکنون ۱۴ نفر در ارتباط با این کودتا بازداشت شده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که بنین در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آوریل آینده قرار دارد؛ انتخاباتی که پایان دوره ریاست تالون را رقم خواهد زد. او از سال ۲۰۱۶ قدرت را در دست دارد.