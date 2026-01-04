۳۰ کشته در حمله افراد مسلح به بازاری در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری العربیه، پلیس نیجریه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله افراد مسلح به بازاری در ایالت نیجر واقع در این کشور، دست کم ۳۰ نفر کشته و تعداد دیگری نیز ربوده شدند.

واسیو ابیودون، سخنگوی پلیس نیجریه در این خصوص اعلام کرد که افراد مسلح که در محل به آنها «راهزن» گفته می‌شود، حدود ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به بازار کاسوان داجی در روستای دمو حمله کردند، غرفه‌ها را آتش زدند و مواد غذایی را غارت کردند.

سخنگوی پلیس نیجریه در این خصوص افزود: بیش از ۳۰ نفر در این حمله جان خود را از دست دادند و برخی نیز ربوده شدند. تلاش‌ها برای نجات ربوده شدگان همچنان ادامه دارد.

شاهدان عینی در این ارتباط گفتند که افراد مسلح سوار بر موتورسیکلت از راه رسیدند و بی‌هدف آتش گشودند.

آنها افزودند که این خشونت بخشی از یک سری حملات بود که از روز جمعه در روستاهای مجاور آگوارا و بورگو آغاز شده است.

این حمله چند هفته پس از آن رخ داد که افراد مسلح بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز و کارمند را از یک مدرسه کاتولیک در یک ایالت مرکزی در کشور نیجریه ربودند. این قربانیان پس از تقریباً یک ماه اسارت آزاد شدند.