به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وطن دوست فرماندار شهرستان خلخال به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشکده علوم پزشکی خلخال، از بخش‌های آموزشی و امکانات تخصصی این مرکز آموزشی بازدید و با دانشجویان و کارکنان گفت‌وگو کرد.

وطن‌دوست در جریان این بازدید، با اشاره به فرسودگی ساختمان فعلی دانشکده اظهار کرد: این ساختمان پاسخگوی نیازهای آموزشی و استانداردهای لازم نیست و باید شأن دانشجویان علوم پزشکی خلخال حفظ شود و از این رو احداث ساختمان جدید یکی از ضروری‌ترین مطالبات حوزه آموزش عالی شهرستان است.

وی افزود: مکان مناسبی برای جانمایی ساختمان جدید در سطح شهر باید مشخص شود و فرآیندهای اداری و فنی این پروژه از امروز در دستور کار قرار گیرد تا عملیات اجرایی آن بدون تأخیر آغاز شود.

فرماندار خلخال با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: دانشکده علوم پزشکی نقش مهمی در تربیت نیروی متخصص حوزه سلامت دارد و حمایت از توسعه امکانات آن، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است.

وطن‌دوست همچنین از همکاری دستگاه‌های مربوطه برای تسریع در روند احداث ساختمان جدید خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات و همراهی مسئولان، این پروژه هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.