ساختمان جدید دانشکده علوم پزشکی خلخال احداث می‌شود

اردبیل- فرماندار خلخال از احداث ساختمان جدید دانشکده علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وطن دوست فرماندار شهرستان خلخال به مناسبت روز دانشجو با حضور در دانشکده علوم پزشکی خلخال، از بخش‌های آموزشی و امکانات تخصصی این مرکز آموزشی بازدید و با دانشجویان و کارکنان گفت‌وگو کرد.

وطن‌دوست در جریان این بازدید، با اشاره به فرسودگی ساختمان فعلی دانشکده اظهار کرد: این ساختمان پاسخگوی نیازهای آموزشی و استانداردهای لازم نیست و باید شأن دانشجویان علوم پزشکی خلخال حفظ شود و از این رو احداث ساختمان جدید یکی از ضروری‌ترین مطالبات حوزه آموزش عالی شهرستان است.

وی افزود: مکان مناسبی برای جانمایی ساختمان جدید در سطح شهر باید مشخص شود و فرآیندهای اداری و فنی این پروژه از امروز در دستور کار قرار گیرد تا عملیات اجرایی آن بدون تأخیر آغاز شود.

فرماندار خلخال با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های آموزشی گفت: دانشکده علوم پزشکی نقش مهمی در تربیت نیروی متخصص حوزه سلامت دارد و حمایت از توسعه امکانات آن، سرمایه‌گذاری برای آینده شهرستان است.

وطن‌دوست همچنین از همکاری دستگاه‌های مربوطه برای تسریع در روند احداث ساختمان جدید خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تأمین اعتبارات و همراهی مسئولان، این پروژه هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

