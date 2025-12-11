  1. استانها
  2. اردبیل
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۵

بیمارستان خلخال تا پایان سال به دستگاه ام آر آی مجهز می‌شود

بیمارستان خلخال تا پایان سال به دستگاه ام آر آی مجهز می‌شود

خلخال_ رئیس بیمارستان خلخال از پیشرفت ساختمان مربوط به دستگاه ام آی آر در این بیمارستان خبر داد و گفت: این دستگاه تا قبل از پایان سال جاری به بهره‌برداری می رسد.

به گزارش خبر گزاری مهر، علی ناظری با اشاره به پیشرفت ساختمان مربوط به دستگاه ام آر آی در این بیمارستان خلخال اظهار کرد: ساختمان مربوط به دستگاه ام آی آر بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم تا دهه فجر این دستگاه به‌طور کامل راه‌اندازی شود.

رئیس بیمارستان خلخال گفت: با تلاش‌های دکتر کنعانی و دکتر خسروی، دستگاه ام ار آی به شهرستان خلخال وارد شد تا همشهریان عزیز دیگر نیازی به مراجعه به شهرهای رشت، اردبیل یا تبریز برای انجام ام آر آی نداشته باشند.

کد خبر 6686083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها