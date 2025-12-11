به گزارش خبر گزاری مهر، علی ناظری با اشاره به پیشرفت ساختمان مربوط به دستگاه ام آر آی در این بیمارستان خلخال اظهار کرد: ساختمان مربوط به دستگاه ام آی آر بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم تا دهه فجر این دستگاه بهطور کامل راهاندازی شود.
رئیس بیمارستان خلخال گفت: با تلاشهای دکتر کنعانی و دکتر خسروی، دستگاه ام ار آی به شهرستان خلخال وارد شد تا همشهریان عزیز دیگر نیازی به مراجعه به شهرهای رشت، اردبیل یا تبریز برای انجام ام آر آی نداشته باشند.
خلخال_ رئیس بیمارستان خلخال از پیشرفت ساختمان مربوط به دستگاه ام آی آر در این بیمارستان خبر داد و گفت: این دستگاه تا قبل از پایان سال جاری به بهرهبرداری می رسد.
به گزارش خبر گزاری مهر، علی ناظری با اشاره به پیشرفت ساختمان مربوط به دستگاه ام آر آی در این بیمارستان خلخال اظهار کرد: ساختمان مربوط به دستگاه ام آی آر بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و امیدواریم تا دهه فجر این دستگاه بهطور کامل راهاندازی شود.
کد خبر 6686083
نظر شما