  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۰:۰۴

مقام حماس: ملت فلسطین مذاکره بر سر سلاح را خط قرمز خود می‌داند

مسئول رسانه‌ای جنبش حماس در لبنان گفت که ملت فلسطین مذاکره بر سر سلاح را خط قرمز خود می‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولید الکیلانی» مسئول رسانه‌ای جنبش حماس در لبنان گفت: ما نیازمند این هستیم که سلاح داشته باشیم نه اینکه سلاح را تحویل دهیم.

وی در گفتگو با المسیره افزود: سلاح مقاومت سلاحی مشروع است، زیرا ملت فلسطین تحت اشغال است. ملت فلسطین مذاکره بر سر سلاح را خط قرمز می‌داند.

این مقام حماس در ادامه سخنانش اظهار داشت که در توافق آتش‌بس بر اساس طرح ترامپ، صراحتاً به خلع سلاح مقاومت اشاره نشده است و حماس با تمام بندهایی که ترامپ مطرح کرده موافقت نکرده، بلکه تنها با برخی از آن‌ها موافقت داشته است.

الکیلانی گفت: تا زمانی که اشغالگری و دشمنی وجود دارد که در کمین ملت ماست، مقاومت نیز وجود خواهد داشت و آنچه دشمن از ما می‌خواهد، تسلیم شدن و برافراشتن پرچم سفید است.

کد خبر 6681452

    • Reza IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      عجب روزگاری شده! هر کس مقابل آمریکا و غرب بایستد تروریست است و تروریست های خود ساخته آمریکا مانند النصره از لیست تروریست ها خارج می شود!

