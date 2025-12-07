به گزارش خبرگزاری مهر، «ولید الکیلانی» مسئول رسانه‌ای جنبش حماس در لبنان گفت: ما نیازمند این هستیم که سلاح داشته باشیم نه اینکه سلاح را تحویل دهیم.

وی در گفتگو با المسیره افزود: سلاح مقاومت سلاحی مشروع است، زیرا ملت فلسطین تحت اشغال است. ملت فلسطین مذاکره بر سر سلاح را خط قرمز می‌داند.

این مقام حماس در ادامه سخنانش اظهار داشت که در توافق آتش‌بس بر اساس طرح ترامپ، صراحتاً به خلع سلاح مقاومت اشاره نشده است و حماس با تمام بندهایی که ترامپ مطرح کرده موافقت نکرده، بلکه تنها با برخی از آن‌ها موافقت داشته است.

الکیلانی گفت: تا زمانی که اشغالگری و دشمنی وجود دارد که در کمین ملت ماست، مقاومت نیز وجود خواهد داشت و آنچه دشمن از ما می‌خواهد، تسلیم شدن و برافراشتن پرچم سفید است.