آکسیوس خبر داد؛ تقلای آمریکا برای خارج کردن اسرائیل از انزوای سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، پایگاه آکسیوس به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که کاخ سفید برای کاهش تنش میان رژیم صهیونیستی و قاهره و برگزاری یک نشست میان نتانیاهو و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تلاش می‌کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو و السیسی از زمان جنگ غزه با یکدیگر در ارتباط نبوده‌اند و مسئولان آمریکایی گفته که پیش شرط برگزاری نشست مذکور موافقت نتانیاهو با قرارداد گازی راهبردی با قاهره است.

در این گزارش تاکید شده است که استراتژی آمریکا برای بهبود روابط میان تل آویو و کشورهای عربی استفاده از دیپلماسی اقتصادی است. واشنگتن تلاش دارد با استفاده از بسته‌های اقتصادی در زمینه‌های انرژی و تکنولوژی کشورهایی مانند سوریه و عربستان را نیز به سمت عادی سازی روابط بکشاند.

بر اساس این گزارش، هدف از این اقدامات خارج کردن رژیم صهیونیستی از انزوای سیاسی و بین المللی است.

پیشتر گزارش شده بود که مصر به رژیم صهیونیستی از طریق کانال‌های مختلف و نشست‌های مستقیم از جمله طی نشست اخیر در قاهره هشدار داده که با هر گونه بازگشایی گذرگاه رفح به صورت یکجانبه مخالف است.