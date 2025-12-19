به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کارولین لیویت سخنگوی کاخ سفید امروز جمعه اعلام کرد: استیو ویتکاف (فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا) در میامی (واقع در آمریکا) با میانجیگران قطری، مصری و ترکیه‌ای درباره مرحله بعدی در غزه گفتگو خواهد کرد.

سخنگوی کاخ سفید در این خصوص به الجزیره گفت: مذاکرات ویتکاف با هیئت روسی نیز فردا شنبه برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر و در همین ارتباط، باراک راوید خبرنگار وبگاه آکسیوس گزارش داد که استیو ویتکاف فرستاده رئیس جمهور آمریکا تا ساعاتی دیگر در میامی با رستم عمروف رئیس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین و همچنین با مشاوران امور امنیتی آلمان، فرانسه و انگلیس مذاکره خواهد کرد.