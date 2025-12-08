به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تاکنون اجازه داده از میان ۶۶۰ کامیون حامل کمک‌های انسانی که بر اساس مفاد آتش بس توافق شده بود تنها ۱۰۴ کامیون وارد نوار غزه شوند.

بر اساس این گزارش، تل آویو تنها با ورود ۱۶ درصد از کمک‌های انسانی به نوار غزه بر اساس توافق آتش بس موافقت کرده و صدها کامیون دیگر همچنان خارج از نوار غزه منتظر دریافت مجوز ورود هستند.

این نهاد دولتی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی در سایه وخامت بحران انسانی در نوار غزه به تعهدات خود در توافق آتش بس عمل نکرده است. علاوه بر این تل آویو در زمینه توقف حملات خود علیه نوار غزه بر اساس توافق آتش بس نیز به تعهدات خود پایبند نبوده است.