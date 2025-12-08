وضعیت هوای اصفهان و ۴ شهر مجاور قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال منتهی به هشت صبح دوشنبه شانزدهم آذرماه با میانگین ۱۵۱ AQI همچنان در شرایط قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان احمدآباد با عدد ۱۷۹، خیابان ۲۵ آبان ۱۶۶، خیابان کاوه و پروین اعتصامی با عدد ۱۶۷، پارک زمزم ۱۶۰، دانشگاه صنعتی ۱۶۴، رودکی ۱۶۱، رهنان ۱۶۸، زینبیه و سپاهانشهر ۱۶۳، فیض ۱۶۴، هزار جریب ۱۵۹ و ولدان ۱۷۲ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و میرزا طاهر با عدد ۱۳۹ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در کردآباد با عدد ۲۱۵ AQI بنفش و بسیار ناسالم را نشان میدهد.
امروز نیز ایستگاه شهرهای خمینی شهر، شاهینشهر، کاشان و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و زرین شهر ناسالم برای گروههای حساس است.
اداره کل هواشناسی اصفهان نیز با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرده است که تا سهشنبه ۱۸ آذرماه به دلیل پایداری جو و رکود نسبی، غلظت آلایندهها روند افزایشی خواهد داشت.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی این مدت در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.
هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا هشدار داده و افزوده است که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروهها (وضعیت قرمز) و حتی خطرناک افزایش خواهد یافت.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
