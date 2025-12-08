  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۱

هشدار نسبت به نفوذ تروریست‌ها از سوریه به عراق

هشدار نسبت به نفوذ تروریست‌ها از سوریه به عراق

کارشناس امور امنیتی عراق با اشاره به اوضاع نا به سامان سوریه نسبت به انتقال تروریست‌ها از این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبدالکریم خلف کارشناس امور امنیتی عراق تاکید کرد که در صورت تداوم انتقال عناصر تروریست از سوریه به این کشور تهدیدات امنیتی در عراق تشدید می‌شود.

وی اضافه کرد: اعطای مجوز به ورود تروریست‌ها به داخل عراق خطر بزرگی برای امنیت ملی این کشور به شمار می‌رود. از نوار مرزی میان عراق و سوریه به صورت خوبی محافظت می‌شود که همین مسأله نفوذ به خاک عراق را برای تروریست‌ها سخت کرده است.

خلف بیان کرد: عملیات‌های تروریستی که طی سال‌های گذشته در عراق انجام شده از سوی عناصر مستقر در خاک سوریه صورت گرفته است. شرایط در سوریه همچنان پیچیده بوده و این کشور عملاً در میان عناصر مختلف با اهداف متفاوت تقسیم شده است.

کد خبر 6681613

    • NP IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      14 0
      پاسخ
      اتفاق عراق برخی از عراقی های همسو با صدام حسین که پست مقام دار هستند خودشون دلشون این حضور رو می خواد بدشون هم نمیاد ، مخصوصا اگر تروریست ها نزدیک به مرزهای کشورهای دیگر از جمله به ایران هم برسه
    • IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      تروریست گروه داعش است اگر بخ,ان حمله کنند مثل سالها قبل یک شبه کل عراق تا بغداد خودشون را می‌رساندهیچ ارتشی نیرویی غیراز آمریکا نمی‌تواند جلوشون رابگیرد

