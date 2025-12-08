به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عبدالکریم خلف کارشناس امور امنیتی عراق تاکید کرد که در صورت تداوم انتقال عناصر تروریست از سوریه به این کشور تهدیدات امنیتی در عراق تشدید می‌شود.

وی اضافه کرد: اعطای مجوز به ورود تروریست‌ها به داخل عراق خطر بزرگی برای امنیت ملی این کشور به شمار می‌رود. از نوار مرزی میان عراق و سوریه به صورت خوبی محافظت می‌شود که همین مسأله نفوذ به خاک عراق را برای تروریست‌ها سخت کرده است.

خلف بیان کرد: عملیات‌های تروریستی که طی سال‌های گذشته در عراق انجام شده از سوی عناصر مستقر در خاک سوریه صورت گرفته است. شرایط در سوریه همچنان پیچیده بوده و این کشور عملاً در میان عناصر مختلف با اهداف متفاوت تقسیم شده است.