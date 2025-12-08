  1. بین الملل
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۱

نقشه آمریکا و جولانی برای منفجر کردن یک بمب ساعتی در عراق

یک تحلیلگر امور سیاسی نسبت به نقشه آمریکا با کمک عناصر تحت امر جولانی علیه عراق هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الضاری تحلیلگر امور سیاسی عراق تاکید کرد که نشانه‌های اجرای یک نقشه جدید از طریق اعمال فشار بر نهادهای دولتی برای تسهیل بازگشت تروریست‌ها و خانواده‌هایشان از اردوگاه الهول به مناطق آزاد شده عراق دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: این تحرکات به مثابه یک بمب ساعتی عمل می‌کند که ممکن است هر لحظه منفجر شده و باعث ایجاد ناامنی در عراق شود.

الضاری بیان کرد: هدف از اجرای این نقشه آمریکا با حمایت‌های عناصر تروریست وابسته به جولانی احیای فعالیت‌های خرابکارانه در عراق به وسیله انتقال خانواده‌های داعشی به اردوگاه الجدعه نینوا و بعد از آن به دیگر مناطق، است.

وی به قصد و نیت آمریکا برای انتقال ۱۳ هزار تن از اعضای خانواده‌های عناصر داعشی از اردوگاه الهول به الجدعه اشاره کرد.

    • NP IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      خیلی عجیبه اونم در عراق ! عراقی که خودش شریک راهبردی تجاری اقتصادی نظامی کنار خود آمریکاست ! و سال ها هم بوده اصلا اقتصاد عراق خودش وابسته به آمریکا و اروپاست از خودرو واردات خودرو گرفته تا منافع دیگر !! بیشتر سرمایه گذاران عراقی از مشتری های آمریکا حتی در خود امارات دوبی بقیه کشورهای عربی در واردات به عراق هستند ! خیلی عجیبه ادعای عراق عراقی ها !!!
    • NP IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      5 0
      پاسخ
      اگر عراق عراقی ها نارضایتی دارند یا شک یا هر چیزی پس سوال چرا از همه لحاظ بیرون مرزها وابسته به آمریکا اروپا خیلی هستند .. و حتی حضور آمریکا در بخشی از خاک خودشون و حتی با داشتن پایگاه نظامی آمریکا در کشور خود نارضایتی هم ندارند !! دقیقا مثل قطر و بقیه !!
    • NP IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      ادعاهای عراق با واقعیت های داخل کشورش کاملا متفاوته ! از یک طرف مخالفت خودشو با غرب یا سوریه اعلام می کنه از طرف دیگر یکی از لحاظ منافع اقتصادی یک شریک اقتصادی و سال ها خواهان حضور نظامی آمریکا در بخشی از خاک خودشه به بهانه همکاری ها !!
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      باز گشت این افراد به جامعه عراق صورت خواهد گرفت و شاهد بمب گذاری روزانه در عراق خواهیم بود
      • NP IR ۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        اگر اتفاق هم بیافته آمریکا به خاطر حضور خودش در عراق هست تا بهانه ای جور بشه برای حضور بیشتر . و ارسال نظامی ها یا تروریست های بیشتر در مرز عراق با کشورهای منطقه فرقی نمی کنه عراق باشه یا هر کشور دیگر هر چند برخی هم در عراق از طرفداران صدام حسین که در قدرت هستند بدشون هم نمیاد ..
      • NP IR ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        به هر حال درسته با همسایگان رابطه خوب باید داشته باشیم اما نباید از حقایق پشت پرده غافل بود . باید حواس ها باشه تا فتنه بحران ها خرابکاری و اختلاف بین همسایگان توسط دشمنان طراحی شروع نشه در نطفه خفه بشه ..

