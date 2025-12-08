نقشه آمریکا و جولانی برای منفجر کردن یک بمب ساعتی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، محمد الضاری تحلیلگر امور سیاسی عراق تاکید کرد که نشانه‌های اجرای یک نقشه جدید از طریق اعمال فشار بر نهادهای دولتی برای تسهیل بازگشت تروریست‌ها و خانواده‌هایشان از اردوگاه الهول به مناطق آزاد شده عراق دیده می‌شود.

وی اضافه کرد: این تحرکات به مثابه یک بمب ساعتی عمل می‌کند که ممکن است هر لحظه منفجر شده و باعث ایجاد ناامنی در عراق شود.

الضاری بیان کرد: هدف از اجرای این نقشه آمریکا با حمایت‌های عناصر تروریست وابسته به جولانی احیای فعالیت‌های خرابکارانه در عراق به وسیله انتقال خانواده‌های داعشی به اردوگاه الجدعه نینوا و بعد از آن به دیگر مناطق، است.

وی به قصد و نیت آمریکا برای انتقال ۱۳ هزار تن از اعضای خانواده‌های عناصر داعشی از اردوگاه الهول به الجدعه اشاره کرد.