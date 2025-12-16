فواد حسین: تهدیدهای اسرائیل علیه عراق ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرابعه، فواد حسین وزیر خارجه عراق اعلام کرد که تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه عراق، لبنان و سوریه همچنان ادامه دارد.

وزیر امور خارجه عراق درباره ساختار سیاسی عراق در ارتباط با انتخاب روسای سه گانه گفت: مشکل میان مؤلفه‌ها سیاسی با یکدیگر نیست، بلکه بیشتر به درون هر یک از خود طیف ها و مولفه‌ها برمی گردد.

فواد حسین با اشاره به انتخابات پارلمانی و تلاش‌ها برای تشکیل دولت آینده گفت: حرکت واقعی برای تشکیل دولت از اوایل ماه آینده آغاز خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برخی اظهارنظرهای اخیر فرستاده ویژه آمریکا در سوریه، تصریح کرد: اظهارات تام باراک درباره عراق با واقعیت‌های این کشور همخوانی ندارد.

فواد حسین با اشاره به اینکه عراق بیش از سایر کشورهای منطقه تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای قرار گرفته است، درباره تلاش طرف‌های خارجی برای تاثیر گذاشتن بر اوضاع و تحولات عراق نیز گفت: برخی کشورها طرف‌های معینی را در دولت عراق ترجیح می‌دهند، اما تصمیم نهایی در این خصوص را خود عراقی‌ها اتخاذ خواهند کرد.

وزیر خارجه عراق در ادامه اعلام کرد: تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه عراق، لبنان و سوریه همچنان پابرجاست.

وی درباره روابط منطقه ای نیز تاکید کرد: ما به دلیل همسایگی و تجربه مشترک در مقابله با تروریسم، ارتباطات مستمری با سوریه داریم.

فواد حسین تصریح کرد که در دیدار اخیر خود با تام باراک فرستاده ویژه آمریکا پرونده لبنان را با وی مورد بررسی قرار نداده است.