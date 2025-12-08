محکوم به قصاص در شادگان پس از ۱۲ سال بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علینسب صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: یک محکوم به قصاص نفس که در سال ۱۳۹۲ مرتکب قتل شده و طی این سالها در حبس بهسر میبرد با گذشت کریمانه اولیای دم از اجرای حکم رهایی یافت.
وی با اشاره به روند میانجیگری برای این پرونده افزود: با تلاشهای بیوقفه و خداپسندانه مسئولان قضائی، اعضای شوراهای حل اختلاف و بزرگان و معتمدان شهرستان، این پرونده که در آستانه اجرای حکم قرار داشت، با بزرگواری اولیای دم به صلح و سازش منتهی شد.
دادستان شادگان تأکید کرد: فرهنگ بخشش و گذشت یکی از ارزشهای بالای اجتماعی است و نهادینه کردن آن نقش مهمی در کاهش تنشها و تقویت امنیت اجتماعی دارد.
وی اظهار امیدواری کرد: با ترویج این فرهنگ، شاهد رهایی تعداد بیشتری از محکومان قصاص در شهرستان شادگان باشیم.
