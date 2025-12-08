  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۱

محکوم به قصاص در شادگان پس از ۱۲ سال بخشیده شد

محکوم به قصاص در شادگان پس از ۱۲ سال بخشیده شد

شادگان – دادستان عمومی و انقلاب شادگان از رهایی یک محکوم به قصاص نفس پس از گذشت ۱۲ سال با رضایت اولیای دم و در قالب پویش مردمی «به عشق حضرت زینب (س) می‌بخشم» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌نسب صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: یک محکوم به قصاص نفس که در سال ۱۳۹۲ مرتکب قتل شده و طی این سال‌ها در حبس به‌سر می‌برد با گذشت کریمانه اولیای دم از اجرای حکم رهایی یافت.

وی با اشاره به روند میانجی‌گری برای این پرونده افزود: با تلاش‌های بی‌وقفه و خداپسندانه مسئولان قضائی، اعضای شوراهای حل اختلاف و بزرگان و معتمدان شهرستان، این پرونده که در آستانه اجرای حکم قرار داشت، با بزرگواری اولیای دم به صلح و سازش منتهی شد.

دادستان شادگان تأکید کرد: فرهنگ بخشش و گذشت یکی از ارزش‌های بالای اجتماعی است و نهادینه کردن آن نقش مهمی در کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت اجتماعی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: با ترویج این فرهنگ، شاهد رهایی تعداد بیشتری از محکومان قصاص در شهرستان شادگان باشیم.

کد خبر 6681514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ماجد بوعذار IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      نسبت خوب

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها