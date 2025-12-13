  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۵

حکم قصاص نفس نامادری آوا دختر بچه ۴ ساله ارومیه‌ای اجرا شد

ارومیه- رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای حکم قصاص نفس نامادری آوا دختر بچه ۴ ساله ارومیه‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: سال ۱۴۰۲ دختر بچه ۴ ساله ارومیه‌ای به دست نامادری خود به قتل رسید و موضوع باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی مردم شد.

وی افزود: رسیدگی‌ها برابر قانون به پرونده در دستور کار قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست در دادسرا حکم اولیه در دادگاه کیفری ۱ صادر و توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی اضافه کرد: علاوه بر مادر آوا که قصاص نفس مرتکب را بجد مطالبه کرده بود اذهان عمومی هم اجرای قصاص نفس مرتکب را خواستار بودند تا اینکه حکم قصاص نفس نامادری آوا سحرگاه روز شنبه ۲۲ آذر به مرحله اجرا درآمد.

    • روشن IR ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دلمون خنک شد
    • مهین اسلامی IR ۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      به عنوان یه مادر دلم خنک شد
    • سمانه IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اخیشششششششش دلم خنک شد
    • بهرنگ IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دلم خنک شد ممنون از عدالت

