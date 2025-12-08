  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۶

ابتلای هزاران نظامی اسرائیلی به بیماری‌های روحی- روانی

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از زخمی شدن هزاران نظامی صهیونیست و ابتلای آنها به بیماری‌های روحی روانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۲۲ هزار نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند.

در این گزارش آمده است، ۵۸ درصد از این نظامیان از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند. همچنین تاکید شده که ۱۴۲ نظامی صهیونیست مجبور به استفاده از ویلچر شده است. ۸۸ تن از آنها نیز دچار قطع عضو شده‌اند.

رادیو ارتش این رژیم نیز اعتراف کرد که در سایه گسترش مشکلات روانی در میان نظامیان صهیونیست، ۸۵ هزار نظامی در بخش بازپروری تحت درمان قرار گرفته‌اند.

پیشتر نیز منابع صهیونیست از گسترش خودکشی در میان نظامیان صهیونیستی که در جنگ غزه شرکت کرده‌اند خبر دادند.

