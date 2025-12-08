تحرکات اسرائیل برای اجرای یک نقشه ۵ ساله در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه یدیعوت آحارانوت گزارش داد که بتسلئیل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون شکل (واحد پول رژیم) برای ساخت ۱۷ شهرک جدید در کرانه باختری تخصیص داده است.

بر اساس این گزارش، قرار است شهرک‌های صهیونیست نشین مذکور در کرانه باختری طی پنج سال آینده ساخته شوند.

پیشتر نیز گزارش شده بود که رژیم صهیونیستی اقدامات خود را برای تخلیه کرانه باختری از ساکنان اصلی آن تشدید کرده است.

کوچ اجباری ساکنان شهرها و مناطق مختلف کرانه باختری با نظارت مستقیم بنیامین نتانیاهو در چارچوب طرح گسترش مناطق اشغالی تشدید شده است.

اشغالگران اسرائیلی از سال‌ها قبل در حال قطع مسیرهای ارتباطی کرانه باختری از طریق گسترش شهرک سازی ها هستند.