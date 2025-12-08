به گزارش خبرنگار مهر، حسین زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از مهار موفقیتآمیز آتشسوزی یک دستگاه خودروی پراید در پمپ CNG شهرداری خبر داد و اظهار کرد: این حادثه شامگاه یکشنبه از طریق سامانه ۱۲۵ به آتشنشانی اعلام شد.
رئیس آتشنشانی چناران با اشاره به واکنش سریع نیروهای عملیاتی افزود: آتش نشانان بلافاصله و در زمان استاندارد دو دقیقهای در محل حاضر شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند.
وی با بیان جزئیات تصریح کرد: خودروی پراید بلافاصله پس از سوخت گیری و در حین استارت زدن، در ناحیه موتور دچار آتش سوزی شده بود و نیروهای ما با اقدام بهموقع، آتش را مهار کرده و خودرو را از محوطه خارج و مانع از سرایت حریق به تجهیزات حساس CNG شدند.
حسین زاده با تأکید بر اینکه در این حادثه هیچ خسارتی به تأسیسات پمپ گاز وارد نشد، خاطرنشان کرد: علت دقیق آتشسوزی در حال بررسی کارشناسی است و نتیجه متعاقباً به مراجع ذیربط اعلام خواهد شد بنابراین از شهروندان میخواهیم تا پس از سوختگیری CNG از سلامت اتصالات و عدم نشتی گاز اطمینان حاصل کنند.
