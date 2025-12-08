  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۴

حسین زاده: آتش‌سوزی خودروی سواری در چناران مهار شد

حسین زاده: آتش‌سوزی خودروی سواری در چناران مهار شد

چناران- رئیس آتش‌نشانی چناران گفت: آتش‌سوزی خودروی پراید در پمپ CNG توسط آتش‌نشانان چنارانی مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از مهار موفقیت‌آمیز آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی پراید در پمپ CNG شهرداری خبر داد و اظهار کرد: این حادثه شامگاه یکشنبه از طریق سامانه ۱۲۵ به آتش‌نشانی اعلام شد.

رئیس آتش‌نشانی چناران با اشاره به واکنش سریع نیروهای عملیاتی افزود: آتش نشانان بلافاصله و در زمان استاندارد دو دقیقه‌ای در محل حاضر شدند و عملیات اطفا را آغاز کردند.

وی با بیان جزئیات تصریح کرد: خودروی پراید بلافاصله پس از سوخت گیری و در حین استارت زدن، در ناحیه موتور دچار آتش سوزی شده بود و نیروهای ما با اقدام به‌موقع، آتش را مهار کرده و خودرو را از محوطه خارج و مانع از سرایت حریق به تجهیزات حساس CNG شدند.

حسین زاده با تأکید بر اینکه در این حادثه هیچ خسارتی به تأسیسات پمپ گاز وارد نشد، خاطرنشان کرد: علت دقیق آتش‌سوزی در حال بررسی کارشناسی است و نتیجه متعاقباً به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد بنابراین از شهروندان می‌خواهیم تا پس از سوخت‌گیری CNG از سلامت اتصالات و عدم نشتی گاز اطمینان حاصل کنند.

کد خبر 6681573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها