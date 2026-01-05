به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی گفت: یک خودروی پژو پارس در یکی از پمپ بنزینهای منطقه دولتآباد این شهرستان در حین سوختگیری به دلیل نقص فنی دچار آتشسوزی شد.
به گفته مقامات پلیس، آتش به سرعت به یک خودروی پراید که در مجاورت آن قرار داشت نیز سرایت کرد.
با حضور به موقع نیروهای آتشنشانی، آتش به طور کامل مهار شد و از گسترش آن به سایر بخشهای جایگاه سوختگیری جلوگیری به عمل آمد.
فرمانده پلیس ری تأکید کرد: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی در پی نداشته است و بررسیهای اولیه حاکی از نقص فنی در خودروی پژو پارس به عنوان عامل آتشسوزی است.
