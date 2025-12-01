  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۲

نجمی: حریق گسترده در انبار علوفه اطراف مشهد تحت کنترل درآمد

نجمی: حریق گسترده در انبار علوفه اطراف مشهد تحت کنترل درآمد

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد از مهار حریق یک انبار علوفه به مساحت ۱۵۰ متر مربع در روستای کلاکوب خبر داد که برای نگهداری و پرورش اسب مورد استفاده قرار می‌گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۲:۵۰ بامداد دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ حریق انبار علوفه‌ای واقع در روستای کلاکوب به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه‌های ۲۹، ۳۷، ۳۸، ۴۵ و ۶ به همراه تجهیزات لوجستیک شامل لودر از ایستگاه ۶ به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: عملیات اطفای حریق با توجه به وسعت آتش‌سوزی و نوع مواد سوختنی با دشواری‌های زیادی همراه بود اما در نهایت با سرعت عمل و مهارت آتش نشانان تحت کنترل درآمد.

نجمی خاطرنشان کرد: همکاران ما همچنان در حال انجام عملیات کاوش و لکه‌گیری برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد حریق هستند.

کد خبر 6673826

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها