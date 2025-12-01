نجمی: حریق گسترده در انبار علوفه اطراف مشهد تحت کنترل درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: ساعت ۲:۵۰ بامداد دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ حریق انبار علوفهای واقع در روستای کلاکوب به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد افزود: بلافاصله آتش نشانان از ایستگاههای ۲۹، ۳۷، ۳۸، ۴۵ و ۶ به همراه تجهیزات لوجستیک شامل لودر از ایستگاه ۶ به محل اعزام شدند.
وی تصریح کرد: عملیات اطفای حریق با توجه به وسعت آتشسوزی و نوع مواد سوختنی با دشواریهای زیادی همراه بود اما در نهایت با سرعت عمل و مهارت آتش نشانان تحت کنترل درآمد.
نجمی خاطرنشان کرد: همکاران ما همچنان در حال انجام عملیات کاوش و لکهگیری برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد حریق هستند.
