سازمان ملل: مرحله انتقالی در سوریه «شکننده» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، کارشناسان سازمان ملل متحد با گذشت یک سال از سقوط دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه، مرحله انتقالی در این کشور را «شکننده» توصیف و حوادث سواحل سوریه و سویدا را محکوم کردند.

کمیته‌ای از کارشناسان سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در حالی که برخی در سوریه سالروز سقوط دولت اسد را جشن می‌گیرند، دیگران نگران امنیت خود هستند و بسیاری از مردم همچنان مجبور هستند زمستان را دوباره در چادرها بگذرانند.

این کمیته با اعلام اینکه «مرحله انتقالی در سوریه شکننده است»، تأکید کرد که سرنوشت نامعلوم هزاران نفر از مردم سوریه زخمی است که کهنه نمی‌شود.

این کمیته حوادث خشونت‌آمیز در مناطق ساحلی، سویدا و سایر استان‌ها را محکوم و تاکید کرد که این خشونت‌ها منجر به تشدید آوارگی و دو قطبی سازی در کشور شده و آینده سوریه را با نگرانی‌هایی همراه کرده است.

کارشناسان ابراز امیدواری کردند که دوره انتقام و کینه‌توزی به پایان برسد و سوریه به سوی آینده‌ای حرکت کند که احترام کامل به حقوق بشر همه شهروندان خود را تضمین کند و برابری، حاکمیت قانون، صلح و امنیت برای همه محقق شود.

کمیته مستقل بین‌المللی تحقیق در مورد سوریه وابسته به سازمان ملل متحد مسئول بررسی و مستندسازی نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر است. این کمیته متشکل از سه کارشناس است که وظیفه جمع‌آوری مستندات را برای اطمینان از پاسخگویی عاملان بر عهده دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل در آوریل مأموریت این کمیته را برای یک سال دیگر تمدید کرد.