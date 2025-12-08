به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اسعد الشیبانی وزیر خارجه دولت خودخوانده جولانی در سوریه در جریان نشست دوحه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی این کشور به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد که خط قرمز دمشق در تعامل با این چالش عقب نشینی اسرائیل از اراضی اشغال شده سوریه است. دمشق به توافق سال ۱۹۷۴ پایبند است. این کشور به روابط آرام با همگان نیاز دارد.

این در حالی است که ابومحمد جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه در نشست دوحه گفت: اسرائیل به دنبال صادر کردن بحران‌ها به کشورهای دیگر و سرپوش گذاشتن بر کشتارها در غزه به بهانه نگرانی‌های امنیتی است.

وی افزود: سوریه پیام‌های مثبتی برای تقویت ثبات منطقه‌ای مخابره کرد اما اسرائیل با بیش از هزار حمله هوایی و ۴۰۰ تجاوز زمینی به این پیام‌ها پاسخ داد.