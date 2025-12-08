خدمات رسانی حمل و نقل عمومی متناسب با ساعات کاری باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از استانداران سراسر کشور خواست تا شهرداری‌های تابعه برای بهره گیری حداکثری از ناوگان حمل و نقل عمومی در زمان شروع و پایان فعالیت ادارات برنامه ریزی کنند.

مسعود نصرتی با اشاره به تغییر ساعت اداری در فصل زمستان بر برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات متناسب با ساعت جدید کاری تاکید کرد تغییر ساعت کاری موجب تغییر زمان استفاده شهروندان از خدمات حمل و نقل عمومی می‌شود که نیازمند برنامه ریزی شهرداری‌ها جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز شهروندان است.

گفتنی است اعلام ساعت کاری فصل زمستان سال جاری از ساعت ۸ تا ۱۴ در راستای مدیریت منابع انرژی است که بر اساس قانون تأسیس سازمان مدیریت بحران کشور و انجام مراحل اداری تغییر خواهد کرد.