به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، در پیامی ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) به بانوان شاغل در حوزه مدیریت شهری و روستایی این مناسبت را فرصتی برای تجدید میثاق با ارزشهای عدالت، طهارت و کرامت انسانی دانست و بر ضرورت الهامگیری از سیره آن بانوی بزرگ در مدیریت شهری و روستایی و توسعه متوازن تأکید کرد.
متن پیام مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به این شرح است:
میلاد پرفروغ حضرت فاطمه زهرا (س)، بانویی که نام مبارکش بر تارک فضائل و مکارم انسانی میدرخشد، را تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بیتردید این ولادت سعیده، صرفاً یادبودی تاریخی نیست، بلکه تجدید میثاقی است با موازین عدل و طهارت که باید در عمق ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور متجلی گردد.
نصرتی در بخش از پیام با بیان اینکه برای عمل به وظیفه ذاتی و رسالت اصلی این سازمان میبایست در مسیر صحیح حرکت کنیم گفت: در مسیر ساماندهی کالبد سرزمین و ارتقای کیفیت زیست شهروندان، الگوهای رفتاری صدیقه کبری (س) بهمثابه قطبنمایی معنوی، راهنمای عمل ما و همکارانمان در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است و الگوی فاطمی؛ منشور عمران مبتنی بر حکمت در توسعه شهری و روستایی است.
وی تلاشهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در مسیر عدالتمحوری، تخصیص بهینه منابع، انضباط در مدیریت شهری و همت در رفع کمبودها را بازتابی از سیرت آن یگانه بانوی عالم اعلام کرد.
نصرتی افزود: اگر توسعه عمرانی در شهر و روستا از گوهر حکمت و اخلاق تهی گردد، بیتردید محکوم به فروپاشی خواهد بود؛ چرا که روح سکونتگاهها با ارزشهای متعالی تغذیه میشود.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در بخشی از پیام خود به مناسبت گرامیداشت مقام زن، با اشاره به ترکیب نیروی انسانی سازمان اظهار داشت: از مجموع ۲۵۵ نفر نیروی انسانی سازمان، ۵۸ نفر را بانوان تشکیل میدهند که با توجه به دیگر دستگاههای دولتی نسبت قابل قبولی است.
نصرتی در ادامه گفت: از میان ۳۷ هزار دهیار در کشور، ۳۷۱۴ نفر بانوی دهیار وجود دارد که نشاندهنده حضور مؤثر آنان در مدیریت روستایی است. اما از میان ۱۴۸۰ شهردار کشور، تنها ۱۶ نفر بانوی شهردار داریم که این آمار نیازمند بهبود است. وی با توجه به انتخابات پیش رو اظهار کرد: حضور بانوان در شوراهای اسلامی شهر و روستا میتواند زمینهساز ارتقای این شاخصها باشد.
وی در پایان گفت: امیدواریم با الهام از سبک زندگی فاطمی، بتوانیم طرحهایی را عملیاتی کنیم که در آن کرامت انسانی محفوظ بماند و مورد تأیید اقشار مختلف، بهویژه بانوان فرهیخته این مرز و بوم که میراثدار این مکتب متعالیاند و همواره بهترین ناظران بر صحت مسیر توسعه هستند، قرار گیرد.
مسعود نصرتی
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
نظر شما