به گزارش خبرنگار مهر، طی جلسه‌ای صبح شنبه مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی خراسان جنوبی با حضور ۲۶ نفر از ۲۷ عضو مجمع عمومی این هیئت برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست عباس ناطق نوری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی برگزار شد، زهرا بهمدی، جواد سلیمانی و علیرضا علیزاده نامزد شده بودند که با انصراف زهرا بهمدی، رقابت بین دو نامزد باقی‌مانده ادامه یافت.

جواد سلیمانی، یکی از نامزدهای ریاست این انجمن که مسئول انجمن جهت‌یابی خراسان جنوبی است، گفت: در صورت انتخاب به عنوان رئیس این هیئت، انرژی تازه‌ای به آن تزریق خواهم کرد تا زمینه لازم برای شکوفایی استعدادهای موجود در استان در بیش از ۲۱ انجمن ورزشی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان یک نظامی در مسابقات ارتش‌های جهان با غیرت ایرانی شرکت کرده‌ام و همواره پرچم ایران را در جهان برافراشته‌ام.

او تحول در دیده شدن همه رشته‌های این انجمن در استان، استعدادیابی و توانمندسازی انجمن‌ها از نظر مالی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود اعلام کرد.

علیرضا علیزاده، نامزد دیگر نیز بیان کرد: ۱۰ سال در این هیئت فعالیت داشته‌ام و در مدت ریاست خود، ۱۶ رشته را فعال کرده‌ام که ورزشکاران ما به‌ویژه در رشته دارت در مسابقات کشوری برای استان افتخارآفرینی کرده‌اند.

وی تأکید کرد: ساخت و تجهیز سالن اختصاصی دارت و ایجاد سایت رشته‌های پروازی برای استان از جمله برنامه‌های مورد نظر در صورت انتخاب شدن است.

در ادامه رأی‌گیری برای انتخاب رئیس این هیئت انجام شد و علیرضا علیزاده با ۱۵ رأی در مقابل ۱۱ رأی جواد سلیمانی برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت انجمن‌های ورزشی استان خراسان جنوبی انتخاب شد.

همچنین با رأی اعضای مجمع، منیره کاهنی به عنوان خزانه‌دار؛ علی اکبرزاده، مهدی صادقی و فاطمه یوسفی به عنوان اعضای هیئت رئیسه و فرشته فنودی به عنوان بازرس انتخاب شدند. اعلام شد دبیر این هیئت در آینده انتخاب خواهد شد.