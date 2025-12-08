کیفیت هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه آخرین اندازه‌گیری‌های انجام‌شده در ساعت ۷:۱۵ صبح روز شنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴، شاخص کیفیت هوا در سه شهر استان در محدوده قابل قبول ثبت شده است.

وی افزود: در شهرکرد، غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون ۱۸ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ۶۴ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده که شاخص کیفیت هوا را به عدد ۵۷ رسانده است.

کریمی ادامه داد: در ایستگاه سنجش آلودگی هوای لردگان نیز غلظت ذرات ۲.۵ میکرون ۱۸ و ذرات ۱۰ میکرون ۳۴ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده و شاخص کیفیت هوا در این شهر نیز ۵۷ است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به وضعیت هوای بروجن گفت: در این شهر، غلظت ذرات معلق ۲.۵ میکرون ۲۵ و ذرات ۱۰ میکرون ۸۳ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده و شاخص کیفیت هوا عدد ۷۵ را نشان می‌دهد که همچنان در محدوده قابل قبول قرار دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شاخص کیفیت هوا تا عدد ۱۰۰ در محدوده قابل قبول تعریف می‌شود و شهروندان می‌توانند فعالیت‌های روزمره خود را بدون نگرانی انجام دهند.