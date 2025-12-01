هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت قابل قبول قرار دارد

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در ساعت ۹:۴۵ صبح روز شنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴، کیفیت هوای شهرکرد، بروجن و لردگان در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

وی افزود: در حال حاضر، غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون در شهرکرد ۲۳ میکروگرم بر مترمکعب و ذرات با قطر کمتر از ۱۰ میکرون ۵۵ میکروگرم بر مترمکعب است که شاخص کیفیت هوا را به عدد ۷۰ رسانده است.

کریمی ادامه داد: در ایستگاه سنجش هوای لردگان نیز غلظت ذرات ۲.۵ میکرون ۱۸ و ذرات ۱۰ میکرون ۳۶ میکروگرم بر مترمکعب اندازه‌گیری شده که شاخص کیفیت هوا در این منطقه ۵۷ و در محدوده قابل قبول است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به وضعیت هوای بروجن تصریح کرد: در این شهر نیز غلظت ذرات معلق ۲.۵ میکرون ۲۹ و ذرات ۱۰ میکرون ۶۱ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که شاخص کیفیت هوا را به عدد ۸۵ رسانده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شاخص کیفیت هوا تا عدد ۱۰۰ در محدوده قابل قبول قرار دارد و شهروندان می‌توانند فعالیت‌های روزمره خود را بدون نگرانی انجام دهند.