مزایده معدن بزرگ مس «کرور» در جنوب کرمان به مرحله نهایی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه مسیر توسعه صنعتی و معدنی جنوب کرمان و با پیگیری‌های مؤثر استاندار کرمان، پرونده مزایده معدن بزرگ مقیاس مس کرور وارد مرحله نهایی شد و این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه معدن، می‌تواند نقطه عطفی در جهش تولید، اشتغال‌زایی پایدار و ارتقای سطح اقتصادی شهرستان‌های جنوبی استان باشد.

وی هدف کلان و استراتژیک از فعال‌سازی این معدن را ایجاد تحول اقتصادی ساختاری دانست و افزود: همچنین راه‌اندازی پروژه‌ای کلان‌مقیاس، ایجاد اشتغال چند هزار نفری و تحقق توسعه متوازن در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد از اهداف این مهم است.

عرب بنی اسد، با اشاره به فضای رقابتی مزایده گفت: شرکت‌هایی که در این فرآیند حضور یافته‌اند از برترین و توانمندترین مجموعه‌های معدنی کشور هستند که توان مالی، فنی، تجهیزاتی و تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ را به‌طور هم زمان دارا می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب نهایی سرمایه‌گذار با دقت فراوان و بر اساس معیارهایی چون تضمین اجرای به موقع و باکیفیت پروژه، پایبندی به تعهدات اجتماعی و منطقه‌ای و تحقق حداکثری اهداف اشتغال‌زایی و توسعه‌ای برای مردم منطقه انجام خواهد شد.

عرب بنی اسد، تصریح کرد: حضور بازیگران ملی و سرمایه‌گذاری کلان در این مزایده، بیانگر جایگاه و ظرفیت بالای ذخیره معدنی مس کرور و نیز اثربخشی تلاش‌های صورت‌گرفته در سطوح مدیریتی استان کرمان است.

وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی معدن مس کرور می‌تواند آغازی بر فصل جدیدی از رونق صنعتی و اقتصادی در جنوب استان و در راستای سند توسعه کلان کرمان بر فراز باشد.