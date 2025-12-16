  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

مزایده معدن بزرگ مس «کرور» در جنوب کرمان به مرحله نهایی رسید

جیرفت- مدیرکل صمت جنوب کرمان گفت: فرآیند مزایده معدن مس کرور باحضور مجموعه‌هایی توانمند درمقیاس ملی، به مرحله پایانی رسیده وبا انتخاب نهایی سرمایه‌گذار،فصل جدیدی از رونق اقتصادی رقم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ادامه مسیر توسعه صنعتی و معدنی جنوب کرمان و با پیگیری‌های مؤثر استاندار کرمان، پرونده مزایده معدن بزرگ مقیاس مس کرور وارد مرحله نهایی شد و این پروژه به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی در حوزه معدن، می‌تواند نقطه عطفی در جهش تولید، اشتغال‌زایی پایدار و ارتقای سطح اقتصادی شهرستان‌های جنوبی استان باشد.

وی هدف کلان و استراتژیک از فعال‌سازی این معدن را ایجاد تحول اقتصادی ساختاری دانست و افزود: همچنین راه‌اندازی پروژه‌ای کلان‌مقیاس، ایجاد اشتغال چند هزار نفری و تحقق توسعه متوازن در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد از اهداف این مهم است.

عرب بنی اسد، با اشاره به فضای رقابتی مزایده گفت: شرکت‌هایی که در این فرآیند حضور یافته‌اند از برترین و توانمندترین مجموعه‌های معدنی کشور هستند که توان مالی، فنی، تجهیزاتی و تجربه اجرای پروژه‌های بزرگ را به‌طور هم زمان دارا می‌باشند.

وی خاطرنشان کرد: انتخاب نهایی سرمایه‌گذار با دقت فراوان و بر اساس معیارهایی چون تضمین اجرای به موقع و باکیفیت پروژه، پایبندی به تعهدات اجتماعی و منطقه‌ای و تحقق حداکثری اهداف اشتغال‌زایی و توسعه‌ای برای مردم منطقه انجام خواهد شد.

عرب بنی اسد، تصریح کرد: حضور بازیگران ملی و سرمایه‌گذاری کلان در این مزایده، بیانگر جایگاه و ظرفیت بالای ذخیره معدنی مس کرور و نیز اثربخشی تلاش‌های صورت‌گرفته در سطوح مدیریتی استان کرمان است.

وی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی معدن مس کرور می‌تواند آغازی بر فصل جدیدی از رونق صنعتی و اقتصادی در جنوب استان و در راستای سند توسعه کلان کرمان بر فراز باشد.

