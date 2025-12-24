ابراهیمی: ۸۰ درصدی تعهدات اشتغال استان کرمان محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، شامگاه چهارشنبه در ششمین جلسه گروه کاری اشتغال جنوب استان کرمان که در جیرفت برگزار شد با اشاره به سهمیه اشتغال استان در سال جاری گفت: از مجموع ۲۹ هزار و ۱۸۹ تعهد اشتغال استان در سال ۱۴۰۴، تاکنون ۲۲ هزار و ۶۱۹ مورد در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شده و با وجود تأخیر در ابلاغ رسمی تعهدات، حدود ۸۰ درصد برنامه اشتغال استان محقق شده است.
وی افزود: برش استانی اشتغال در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۹ هزار و ۱۸۹ نفر تعیین شده که تاکنون ۲۲ هزار و ۶۱۹ نفر در سامانه ملی رصد اشتغال ثبت شدهاند.
وی ادامه داد: این در حالی است که ابلاغ رسمی تعهدات با تأخیر انجام شد، اما با همکاری دستگاههای اجرایی، تاکنون ۸۰ درصد از تعهدات محقق شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان به ظرفیتهای خاص جنوب این استان اشاره کرد و گفت: شهرستانهای جنوبی بهویژه در حوزه مشاغل خانگی و خوداشتغالی، بهویژه برای بانوان، ظرفیت بالایی دارند.
ابراهیمی اظهار داشت: با بهرهگیری از این پتانسیلها میتوان نرخ مشارکت اقتصادی را افزایش داد.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر روند اجرای تعهدات گفت: نظارت بر معرفی افراد و انطباق آنها با رستههای شغلی مصوب نقش مهمی در صحت عملکرد استان کرمان دارد.
ابراهیمی، اظهارداشت: میانگین نظارت دستگاهها در سطح استان کرمان ۸۱ درصد بوده که باید تقویت شود.
وی از فرمانداران و دستگاههای اجرایی که در برگزاری جلسات اشتغال و معرفی متقاضیان همکاری مؤثری داشتهاند، قدردانی کرد و افزود: بر اساس توافق با معاونت اشتغال وزارت تعاون، مقرر شده است که هر دو هفته عملکرد بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات اشتغال بهصورت شفاف اعلام شود.
