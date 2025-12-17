به گزارش خبرنگار مهر، احمد عرب بنی اسد، ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر معدنی جنوب کرمان اظهار داشت: معادن این منطقه از ارزش بالایی برخوردارند، اما اکتشافات انجام شده تاکنون کمتر از ده درصد پتانسیل واقعی موجود را پوشش داده است.
وی با بیان اینکه امکان کشف و تبدیل این ظرفیتها به معادن فعال بسیار زیاد است افزود: برای معرفی بهتر پتانسیلها و ظرفیتهای معدنی منطقه نمایشگاهی تخصصی تدارک دیده شده تا معرفی اولیه و جامعی از توانمندیهای معدنی جنوب کرمان ارائه شود.
عرب بنی اسد، بیان کرد: جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی از اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه است تا ظرفیتهای معدنی جنوب کرمان به شکل شایسته شناخته شود و در عین حال مردم منطقه نیز با توانمندیهای موجود در جنوب کرمان آشنایی بیشتری پیدا کنند.
وی افزود: در این نمایشگاه همه ظرفیتها در قالب ورکشاپها کارگاههای جنبی و برنامههای تخصصی معرفی خواهند شد.
عرب بنی اسد، با بیان اینکه نمایشگاه تخصصی معدن و صنایع معدنی جنوب کرمان از ۴ تا ۷ دیماه برگزار میشود، گفت: این مهم دارای ۱۵۰۰ متر مربع فضای نمایشگاهی داخلی و ۲۰۰۰ متر مربع فضای بیرونی با ۲۶ غرفه است.
وی اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور شرکتهای بزرگ فعال در منطقه از جمله گهر زمین گردشگری ماهان طلایهداران مس سرگز و دیگر مجموعههای معدنی و صنعتی برگزار خواهد شد.
