ابهام در فراخوان جدید جذب هیأت علمی؛ خلف وعده زمانی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رغم وعده‌های مکرر مسئولان مبنی بر انتشار فراخوان جدید جذب هیأت علمی در اواخر آبان ۱۴۰۴، با پایان یافتن این ماه، همچنان فراخوان جذب اعلام نشده این امر موجب شده تا جامعه داوطلبان جذب بار دیگر با تأخیر در فرآیند جذب سالانه مواجه شده و همچنان در انتظار اعلام زمان برگزاری رسمی فراخوان بمانند.

فرآیند جذب اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های کشور طی سال‌ها دستخوش تحولات ساختاری مهمی بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هیأت‌های گزینش استاد در سطح کشور فعال بودند که شامل نمایندگانی از وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی می‌شدند. این پنج مرجع به صورت متمرکز تصمیم‌گیری در زمینه گزینش استاد را بر عهده داشتند.

نقطه عطف این تحولات، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۶ بود که طی آن، «گزینش استاد» با «جذب استاد» جایگزین شد. این مصوبه که در بهمن ماه سال ۸۶ به تصویب نهایی رسید، از سال ۱۳۸۷ عملیاتی و اجرایی شد.

از آن سال به بعد، تا سال ۱۳۹۹ فراخوان جذب اعضای هیأت علمی سالانه دو نوبت در شهریور و بهمن ماه برگزار می‌شد که در سال ۱۴۰۰ رئیس وقت مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم اعلام کرد: زمان آغاز فراخوان‌های جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس مصوبه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی از ماه‌های شهریور و بهمن به آبان و اردیبهشت هر سال تغییر کرده است.

انتظارها برای احیای فراخوان دو نوبتی برآورده نشد

این روند ادامه داشت تا اینکه سال ۱۴۰۳ تنها با یک فراخوان در دی‌ماه به پایان رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز این روند ادامه یافت این در حالی بود که داوطلبان در سال جاری انتظار داشتند فراخوان دو نوبتی احیا شود.

حسینعلی قبادی، رئیس مرکز جذب وزارت علوم، پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: پس از انجام وظایف محوله به مرکز جذب، فراخوان جدید منوط به دریافت ردیف استخدامی از سازمان امور استخدامی خواهد بود و پیش‌بینی اولیه بر انتشار آن در آبان ماه ۱۴۰۴ است.

قبادی همچنین گفته بود: اصرار داریم که فراخوان جدید پس از کسب ردیف استخدامی باشد و دانشگاه‌های کشور متقاضیان شرکت کننده در فراخوان‌های گذشته را تعیین تکلیف کرده باشند. لذا در هر زمانی که این دو شرط محقق شود در اولین فرصت، زمان دقیق فراخوان ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد. پیش بینی اولیه این است که با مساعدت سازمان امور استخدامی بتوانیم در آبان ماه فراخوان جدید را منتشر کنیم.

انتشار فراخوان به آبان نرسید

اما تا کنون این وعده که می‌توانست تا حدودی بلاتکلیفی داوطلبان را کاهش دهد، محقق نشده است. پایان آبان‌ماه بدون انتشار دفترچه فراخوان، به منزله تعویق مجدد این فرآیند حیاتی است.

این در حالی است که تأخیرها به طور مستقیم با محدودیت سنی ۴۵ سال برای جذب، تلاقی پیدا می‌کند.

از سوی دیگر داوطلبان به طور مکرر این نگرانی را مطرح کرده‌اند که «تبدیل دو فراخوان در سال به یک فراخوان، عملاً فرصت خیلی‌ها را از بین می‌برد و تلاش چندساله‌شان را بی‌نتیجه می‌سازد.» که عدم برگزاری فراخوان در آبان ماه، این فرصت‌سوزی را تسریع کرده است.

در آخرین اظهارنظرها، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مجدداً تأکید کرد که اعلام فراخوان کاملاً وابسته به دریافت ردیف بودجه و کد استخدامی از سوی سازمان امور استخدامی است و زمان دقیق فراخوان منوط به پاسخگویی آن سازمان خواهد بود.

این اتکای کامل به سازمان امور استخدامی، در حالی است که دانشگاه‌ها به طور مداوم برای توسعه ظرفیت‌های علمی خود نیازمند جذب نیروهای جدید هستند.

تداوم این وضعیت، نه تنها برنامه‌ریزی‌های شخصی داوطلبان را مختل کرده بلکه در بلندمدت می‌تواند کیفیت آموزش عالی را تحت تأثیر قرار دهد، چرا که فارغ‌التحصیلان برتر در صورت عدم جذب، راهی دیگر مسیرهای شغلی خواهند شد.

اکنون، نگاه‌ها به سازمان امور استخدامی دوخته شده است تا با تخصیص ردیف‌های لازم، به این بلاتکلیفی طولانی‌مدت پایان داده و تقویم جذب هیأت علمی به مسیر منطقی خود بازگردد.