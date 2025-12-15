تنها ۲۰درصد از اساتید درگیر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابطحی در نشست مشترک مدیران ارتباط با جامعه و صنعت که با حضور معاونین و مدیران پژوهشی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی که امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه در محل نمایشگاه بینالمللی تهران برگزاری شد با اشاره به رشد ۱۴ درصدی تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاهها گفت: از لحاظ اعتباری نیز شاهد رشد ۶۳ میلیارد تومانی هستیم و جذب اعتبارات هم با ۷۵ درصد رشد همراه بوده است.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم با اشاره به آمار اعضای هیئت علمی فعال در ارتباط صنعت گفت: حدود ۲۰ درصد از اعضای هیئت علمی درگیر قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاهها هستند و افزایش تعداد این اعضای هیئت علمی ضروری است.
وی بر بازنگری ساختارها و ساز و کارهای موجود در دانشگاهها برای ارتباط با صنعت تاکید کرد.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم خاطر نشان کرد: بهترین روش برای ارتباط صنعت با دانشگاه، ایجاد خطوط اعتباری حمایت از پژوهش توسط صنعت است.
ابطحی ضمن انتقاد از نوسان قوانین گفت: این نوسانات برای دانشگاهها و اعضای هیئت علمی آزاردهنده است و قرارداد با صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد. بیمه و مالیات طرحها برای اعضای هیئت علمی مبهم است. شرایط دانشگاهها سخت است و این یک گفتگوی پیوسته بین دولت و مجلس در تدوین بودجه و ساختارهای دروندولتی است. حمایت از آزمایشگاههای تحقیقاتی و سرمایهگذاری در این حوزه باید پیگیری شود.
سرپرست معاونت پژوهشی وزارت علوم حمایت از هستههای نوآور و فناور داخل دانشگاه را از دیگر مواردی دانست که به رشد شرکتهای نوپا در پارکهای علم و فناوری و تجاری سازی دانش کمک میکند و بخش صنعت از این مسیر هم میتواند به وزارت علوم کمک کند.
