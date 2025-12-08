ساخت آموزشگاه ۱۲ کلاسه در رودان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله عبدی بحرینی اظهار کرد: عملیات ساخت آموزشگاه ۱۲ کلاسه در شهرک امام علی (ع) رودان آغاز شد.
وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۳ هزار متر مربع و با زیربنای آموزشی ۱ هزار و ۴۰ متر مربع به همراه کارگاههای آموزشی، نمازخانه، سرایداری و فضای اداری با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست.
مدیر آموزش و پرورش رودان بیان کرد: ساخت این آموزشگاه از محل اعتبارات طرح ۲۶ مدرسه نهضت مردمیسازی و توسط اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان آغاز شده و پیشبینی میشود تا یک سال آینده به بهرهبرداری برسد.
وی گفت: علاوه بر این پروژه، یک دبستان ۶ کلاسه خیرساز معلم – دانشآموز نیز در شهرک امام حسن (ع) در فاصله ۲۰۰ متری از آموزشگاه مذکور در حال ساخت است و این دبستان در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و با زیربنای آموزشی ۳۸۶ متر مربع با همراهی جامعه خیرین معلم – دانش آموز و با مساعدت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان هرمزگان و با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال ساخته میشود و قرار است در سال تحصیلی آینده به بهرهبرداری برسد.
عبدی بحرینی در ادامه تصریح کرد: با بهرهبرداری از این دو فضای آموزشی جدید، بخش عظیمی از جمعیت قریب به ۸۰۰ نفری دانشآموزان دبستانهای شهدای کربلا و شهدای مکه که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند ساماندهی شده و زمینه رشد و شکوفایی بیش از پیش استعدادهای دانشآموزان فراهم خواهد شد.
