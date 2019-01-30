عملیات اجرایی دبستان ۱۲کلاسه الزهرا در رودان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز عملیات اجرایی دبستان ۱۲کلاسه الزهرا سه شنبه شب با حضور مدیران کل آموزش و پرورش، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، امام جمعه، فرماندار شهرستان رودان برگزار شد.

علی مرادی معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان در حاشیه این مراسم گفت: دبستان الزهرا معزآباد رودان در زمره پروژه های نیمه تمامی است که به اتمام خواهد رسید .

معاون مشارکت‌های مردمی اداره کل نوسازی،توسعه و تجهیز مدارس استان با اشاره به مشخصات پروژه افزود: مساحت فضای آموزشی ،اداری این آموزشگاه ۲۴۸۰متر مربع میباشد که در سه طبقه اجرا خواهد شد .همچنین دیوار ،محوطه،سرویس آبخوری و بهداشتی و ساختمان سرایداری نیز توسط خیر احداث و تکمیل می شود.

مرادی با اشاره به احداث سالن ورزشی جوار آموزشگاه اظهارداشت: به منظور توسعه ورزش و سلامت دانش آموزان ،سالن ورزشی به مساحت ۷۰۴متر مربع نیز توسط همین شرکت عملیاتی خواهد شد تا دانش آموزان این آموزشگاه و آموزشگاه های همجوار از فضای ورزشی بهرمند شوند.

وی در پایان گفت :این پروژه ها مجموعا با اعتباری قریب به ۷۰میلیارد ریال تکمیل و انشاالله تا مهرماه ۱۳۹۸به بهره برداری می رسد .با بهره برداری از این پروژه ۳۰۰دانش آموز رودانی از فضای آموزشی ایمن و استاندارد بهره مند می شوند .