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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۴۳

دبستان شش کلاسه در شهرستان جاسک به بهره برداری رسید

دبستان شش کلاسه در شهرستان جاسک به بهره برداری رسید

جاسک - توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان دبستان شش کلاسه سلمان فانی اوزی جاسک با حضور فرماندار شهرستان جاسک به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاری فرماندارجاسک صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه ابتدایی شش کلاسه گفت: اهمیت و ارزش کار خیرین نیکوکار بسیار است و طبق فرمایشات خداوند در قرآن، منافع آن به خود شما بر می گردد. حضور در عرصه مدرسه سازی شایسته انسان های والا و پاکباخته ای است که با از خود گذشتگی و بذل مال و ایثار، فرهنگ نابی خلق می کنند که موجب تجلی و شکوفایی ارزش های والای انسانی می شود.

رئیس شورای آموزش وپرورش جاسک خطاب به دانش آموزان بیان داشت: شما با تلاش در کسب علم ومعرفت در این مدرسه می توانید بهترین هدیه و تقدیر از خیرین مدرسه ساز داشته باشید و این از اهداف کار خیر نیکوکاران است.

ابراهیم کریمی مدیر آموزش و پرورش جاسک ضمن تقدیر از اقدام نیکوکارانه خیرین در توسعه فرهنگ و ارتقاء دانش گفت: ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی توسط مردم و خیرین مدرسه ساز باعث فراهم آوردن زمینه تحصیل هرچه بهتر فرزندان شهرستان می شود.

قاسم بهمن زاده معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان با قدردانی از همت خیرین در رفع کمبود فضاهای آموزشی گفت: مشارکت خیرین در مدرسه سازی شایسته تحسین و تکریم است . چرا که با همت آنان دانش آموزان مناطق محروم نیز می توانند از فضای آموزشی استاندارد بهره مند شوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان مشخصات پروژه را تشریح کرد و اظهار داشت : این آموزشگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و زیربنای ۳۷۸ متر مربع با اعتبار شش میلیار ریال به صورت مشارکتی طی مدت ۸ماه ساخته شده است.

وی افزود: دبستان خیری سلمان فانی با داشتن شش کلاس درس، یک اتاق اداری و هزار و ۵۰۰ متر مربع محوطه، سرویس بهداشتی، فضایی برای تحصیل بیش از ۱۲۰ دانش آموز را فراهم آورده است.

کد مطلب 2967066

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