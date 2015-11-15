دبستان شش کلاسه در شهرستان جاسک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاری فرماندارجاسک صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه ابتدایی شش کلاسه گفت: اهمیت و ارزش کار خیرین نیکوکار بسیار است و طبق فرمایشات خداوند در قرآن، منافع آن به خود شما بر می گردد. حضور در عرصه مدرسه سازی شایسته انسان های والا و پاکباخته ای است که با از خود گذشتگی و بذل مال و ایثار، فرهنگ نابی خلق می کنند که موجب تجلی و شکوفایی ارزش های والای انسانی می شود.

رئیس شورای آموزش وپرورش جاسک خطاب به دانش آموزان بیان داشت: شما با تلاش در کسب علم ومعرفت در این مدرسه می توانید بهترین هدیه و تقدیر از خیرین مدرسه ساز داشته باشید و این از اهداف کار خیر نیکوکاران است.

ابراهیم کریمی مدیر آموزش و پرورش جاسک ضمن تقدیر از اقدام نیکوکارانه خیرین در توسعه فرهنگ و ارتقاء دانش گفت: ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی توسط مردم و خیرین مدرسه ساز باعث فراهم آوردن زمینه تحصیل هرچه بهتر فرزندان شهرستان می شود.

قاسم بهمن زاده معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان با قدردانی از همت خیرین در رفع کمبود فضاهای آموزشی گفت: مشارکت خیرین در مدرسه سازی شایسته تحسین و تکریم است . چرا که با همت آنان دانش آموزان مناطق محروم نیز می توانند از فضای آموزشی استاندارد بهره مند شوند.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان مشخصات پروژه را تشریح کرد و اظهار داشت : این آموزشگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع و زیربنای ۳۷۸ متر مربع با اعتبار شش میلیار ریال به صورت مشارکتی طی مدت ۸ماه ساخته شده است.

وی افزود: دبستان خیری سلمان فانی با داشتن شش کلاس درس، یک اتاق اداری و هزار و ۵۰۰ متر مربع محوطه، سرویس بهداشتی، فضایی برای تحصیل بیش از ۱۲۰ دانش آموز را فراهم آورده است.