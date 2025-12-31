به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و هیئت همراه، دبستان ۶ کلاسه شهید مدرس روستای ناصرآباد از توابع بخش جغین شهرستان رودان افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

عبدالله عبدی بحرینی مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان در آئین افتتاح این واحد آموزشی اظهار داشت: دبستان ۶ کلاسه شهید مدرس روستای ناصرآباد در زمینی به مساحت تقریبی ۲ هزار متر مربع و با زیربنای ۴۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال طی مدت سه سال احداث شده است.

وی افزود: این پروژه آموزشی از محل اعتبارات بنیاد خیریه برکت و با مشارکت اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان ساخته و تجهیز شده است.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۸۰ دانش‌آموز دختر و پسر دوره ابتدایی از این فضای آموزشی، گفت: افتتاح این مدرسه نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی و ایجاد محیطی ایمن و استاندارد برای دانش‌آموزان منطقه خواهد داشت.

در ادامه، منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در حاشیه این مراسم با تأکید بر توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: رویکرد آموزش و پرورش، زدودن محرومیت از چهره روستاها و استفاده از ظرفیت‌های بومی برای ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان به‌ویژه دانش‌آموزان روستایی است.

وی تصریح کرد: نگهداری مطلوب فضاهای آموزشی، شناسایی و جذب بازماندگان از تحصیل و توجه به دانش‌آموزان نیازمند از اولویت‌هایی است که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.