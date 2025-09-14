به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام کریمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان، به همراه عبدالله عبدی بحرینی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، با حضور در مدارس منتخب، روند آماده‌سازی فضاهای آموزشی را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

این بازدید با هدف ارزیابی زیرساخت‌ها، تجهیزات آموزشی و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، و همچنین اطمینان از فراهم بودن محیطی مناسب برای دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ انجام شد.

معاون فرماندار و مدیر آموزش و پرورش رودان در جریان این بازدید، از آموزشگاه‌های ۱۲ فروردین، شهید اسوری، حضرت ام‌البنین و کودکستان ریحانه بازدید به عمل آوردند.

عبدالله عبدی بحرینی، مدیر آموزش و پرورش رودان، در حاشیه این بازدید ضمن تأکید بر اهمیت فراهم‌سازی محیطی امن و پویا، اظهار داشت مجموعه آموزش و پرورش رودان با همکاری سایر نهادها، تمامی تلاش خود را به کار گرفته تا سال تحصیلی را با کیفیتی مطلوب و بدون دغدغه برای خانواده‌ها آغاز کنیم.

بهنام کریمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری رودان نیز، ضمن قدردانی از زحمات مدیران مدارس و عوامل اجرایی، خاطرنشان کرد: آمادگی مدارس تنها به حوزه فیزیکی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد فرهنگی، تربیتی و روانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا دانش‌آموزان با انگیزه و آرامش کامل وارد فضای آموزشی شوند.

در این بازدید، وضعیت کلاس‌ها، تجهیزات آموزشی، سرویس‌های بهداشتی، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، و رعایت پروتکل‌های ایمنی مورد ارزیابی قرار گرفت و توصیه‌های لازم برای بهبود شرایط ارائه شد.