نائینی: فتنه پایان ندارد؛ دشمن همواره به دنبال براندازی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی در اولین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی مراسم روز بصیرت و میثاق با ولایت اظهار کرد: یک رویکرد این است که حوادث تاریخی را بازگو می‌کنیم و از حوادث درس می‌گیریم، مقام معظم رهبری در جلسه‌ای با ستاد بزرگداشت ۹ دی فرمودند که به روح این حماسه و عناصر شکل دهنده آن توجه کنید. بنابراین تکلیف ما روشن است.

وی ادامه داد: هدف و فلسفه برگزاری این ستاد و بزرگداشت طبق مطالبه رهبری روشن است؛ مقابله حق و باطل همیشگی بر او مستمر است شکل این مقابله با الگوهای مقابله با ابزارها و روش این مقابله تغییر می‌کند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی گفت: در سال ۸۸ یک جریان تمامیت خواه داخلی دشمن را به این باور رساند که امکان فروپاشی از درون وجود دارد، فتنه در سال ۸۸ یک طرح خطرناک پیچیده سیاسی و امنیتی و براندازانه بود. براندازی نظامی توسط دشمن خارجی بدون فروپاشی از داخل معنی ندارد و ممکن نیست.

نائینی خاطر نشان کرد: تمامیت خواهان غربگرا شرایط داخل را برای براندازی نرم در اختیار دشمن قرار دادند و در دشمن این باور را ایجاد کردند که امکان براندازی وجود دارد و سران کشورهای غربی و اروپایی و آمریکایی به صورت علنی اعلام کردند کار نظام ما تمام است؛ یادمان نرود صریح اعلام کردند، در جنگ ۱۲ روز همین را اعلام کردند و می‌خواستند با شورش مسلحانه که با جریان ضد انقلاب پیوند می‌خورد و هر دو به دنبال براندازی نظام بودند.

وی افزود: جریان فتنه و غربگرا قبل از جنگ ۱۲ روزه باور ایران ضعیف را که می‌توانند بعد از تهاجم نظامی داخل را به هم ریخت را به دشمن انتقال دادند، حمله ۱۲ روزه بر مبنای باور ایران ضعیف بود، همان باوری که دشمن سیگنال‌های آن را از داخل دریافت می‌کند. باید به این توجه کنیم که فتنه و فتنه‌گری پایان ندارد و حتماً به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

اهداف دشمن در سال ۸۸ و ۱۴۰۴ یکی است و در هر دو مورد به دنبال براندازی است

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی گفت: مقام معظم رهبری در تحلیل جنگ ۱۲ روزه فرمودند که این جنگ تجربه جدیدی نبود و ۴۶ سال آمریکایی‌ها به روش‌های مختلف به دنبال براندازی جمهوری اسلامی بودند، اهداف دشمن در سال ۸۸ و ۱۴۰۴ یکی است و در هر دو مورد به دنبال براندازی است، یکی براندازی سخت است و دیگری براندازی نرم و دو الگوی براندازی را دشمن تجربه کرده است. دشمن تجربه انقلاب‌های رنگی را در کشورهای مختلف دارد و از آن نتیجه گرفته است. از نگاه خودش توانسته است دو کشور انقلاب رنگی ایجاد کند و در ۱۷ کشور این انقلاب‌ها منجر به براندازی شده است.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت ۹ دی با اشاره به شباهت این رویکردها با فتنه ۸۸ ادامه داد: فرض آمریکایی‌ها در سال ۸۸ این بود که با تکیه بر تجربه انقلاب‌های رنگی می‌توانند جمهوری اسلامی را تضعیف کنند. آن‌ها تصور می‌کردند ایران قدرت منطقه‌ای و قدرت مقاومت خود را از دست داده، بازدارندگی لازم ندارد و با ضربه زدن به دارایی‌های علمی و نظامی کشور، می‌توان شوک جدی ایجاد کرد و ساختار دفاعی را فروپاشید تا نهایتاً شورش داخلی شکل بگیرد. طرحی پیچیده و بسیار خطرناک بود؛ همان چیزی که در سال ۸۸ اتفاق افتاد و باید آن را دقیق بازخوانی و از آن درس گرفت.

وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم آن طرح خطرناک دشمن تقلیل پیدا کند و به یک دعوای سیاسی یا اختلاف انتخاباتی فروکاسته شود. فتنه ۸۸ یک پروژه تمام‌عیار براندازی بود؛ پیچیده و بسیار خطرناک. بزرگداشت حماسه ۹ دی باید کمک کند تا فتنه‌شناسی و تهدیدشناسی در جامعه تعمیق پیدا کند. یکی از اهداف مهم این بزرگداشت دقیقاً همین است؛ ارتقای سطح شناخت نسبت به تهدیدات.

نائینی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: ما و همه مسئولان ستادهای بزرگداشت نهم دی در استان‌ها باید سطح تهدیدشناسی و فتنه‌شناسی را در برنامه‌های این مناسبت افزایش دهیم.

نائینی در بخشی از سخنانش تصریح کرد: بدانید آن‌هایی که مرعوب فتنه غرب هستند دست از فتنه‌گری و مقابله با نظام برنمی‌دارند، باید در تبیین نقش رهبری و نقش مردم در حوادث مهم از جمله فتنه ۸۸ و جنگ اخیر ۱۲ حوزه تلاش کنیم، ابعاد شخصیت ملت ایران را آشکار کنیم و همینطور ابعاد نقش ولی فقیه و جایگاه ایشان را آشکار کنیم.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله ۹ دی با تاکید بر اینکه ملت ایران دشمن شناس و شجاع است تصریح کرد: ملت ما بین دعوای انتخاباتی و توطئه دشمن فرق می‌گذارد و هر چند در اداره زندگی و معیشت خود دچار مشکل باشد و ناراضی باشد و نسبت به شرایط انتقاد داشته باشد بین خصومت و دشمنی و اعتراض و شورش فرق می‌گذارد. حواس ملت ایران کاملاً جمع است و در تشخیص درست و به موقع تاکنون به خوبی عمل کرده است.

نائینی با اشاره به سخنان رهبری که فرمودند ملت ایران تسلیم نمی‌شود و شجاعت دارد، ادامه داد: در سال ۸۸ فرمودند حرکت ملت ایران نشانه وقت شناسی ملت بود و این‌ها نکات مهمی است که باید به تبیین آنها در این مناسبت عظیم یوم الله نهم دی بپردازیم، خدا را شکر می‌کنیم که دشمن ما متوهم است و فرصت‌های فراوانی را در اختیار ما برای قدرت سازی قرار می‌دهد. این مناسبت‌ها را می‌توانیم استفاده کنیم و ظرفیت‌های خودمان را در حوزه قدرت بازی نرم و سخت افزایش دهیم.

وی گفت: امیدوارم به یاری خداوند متعال امسال شاهد حرکت پرشورتری در یوم الله نهم دی باشیم. فضایی شورانگیز و نهضت روشنگری را در سرتاسر کشور ان‌شاءالله شاهد باشیم.