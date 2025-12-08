  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

اقامه نماز باران توسط دانشجویان عمره گزار در مسجد غمامه

دانشجویان عمره گزار متأهل در بازدید از مسجد غمامه در مدینه منوره در این‌ مسجد نماز طلب باران اقامه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از مدینه منوره، دانشجویان‌متاهل عمره گزار از مسجد غمامه در مدینه منوره بازدید کرده و نماز طلب باران اقامه کردند.

مسجد غمامه (ابر) یکی از مساجد مدینه منوره است. نخستین مسجد در منطقه غرب مدینه که نزدیکترین فاصله را در حال حاضر با مسجد النبی دارد مسجد غمامه است.

در سال‌های اخیر مسجد یاد شده با حفظ معماری، به صورتی نوین تزئین شده است.

نامگذاری این مسجد به «مسجد غمامه» از آن رو است که زمانی به هنگام نماز و دعای آن حضرت، ابری بر بالای سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان سایه افکند و از این رو مسجد غمامه نامیده شد. این مسجد تا اواخر قرن نهم هجری محل برگزاری نماز عید بوده است و اقامه نماز باران در این مُصلاّ، سبب شد تا پس از استجابت دعای پیامبر (صلی الله علیه وآله) و مسلمانان، مسجد موجود به نام مسجد غمامه یا مسجد ابر نامگذاری شود.

کد خبر 6681708
زهرا سیفی

