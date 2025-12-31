  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۳

نماز و اقامه آن عامل اقتدار و مقاومت است

نماز و اقامه آن عامل اقتدار و مقاومت است

بندرعباس- مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مدینه منوره گفت: نماز و اقامه آن عامل اقتدار و مقاومت است که انسان باید هم زمان در هر دو زمینه مستحکم و قوی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عیسی خالصی در سومین اجلاس نماز قرارگاه مدینه منوره، ضمن عرض خیرمقدم به حضار و میهمانان همایش؛ با اشاره به نعمت‌های خداوند و ذکر حدیثی از نبی مکرم اسلام گفت: ما همیشه و در همه حال باید مدیون خداوند باشیم و بهترین راه تشکر از درگاه خداوند، اقامه نماز است.

خالصی با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج بیان کرد: اولین تکلیف و وظیفه‌ی ما روی زمین اقامه نماز است و هرچه در این زمینه تلاش بیشتری کنیم قطعاً به کمک امام زمان «عج» شتافته ایم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مدینه منوره با اشاره به شعار انتخاب شده برای همایش نماز گفت: حقیقتاً نماز و اقامه آن عامل اقتدار و مقاومت است که انسان باید هم زمان در هر دو زمینه مستحکم و قوی باشد.

کد خبر 6708280

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها