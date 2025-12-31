به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عیسی خالصی در سومین اجلاس نماز قرارگاه مدینه منوره، ضمن عرض خیرمقدم به حضار و میهمانان همایش؛ با اشاره به نعمت‌های خداوند و ذکر حدیثی از نبی مکرم اسلام گفت: ما همیشه و در همه حال باید مدیون خداوند باشیم و بهترین راه تشکر از درگاه خداوند، اقامه نماز است.

خالصی با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج بیان کرد: اولین تکلیف و وظیفه‌ی ما روی زمین اقامه نماز است و هرچه در این زمینه تلاش بیشتری کنیم قطعاً به کمک امام زمان «عج» شتافته ایم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه مدینه منوره با اشاره به شعار انتخاب شده برای همایش نماز گفت: حقیقتاً نماز و اقامه آن عامل اقتدار و مقاومت است که انسان باید هم زمان در هر دو زمینه مستحکم و قوی باشد.