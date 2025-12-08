  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۱

سرهنگ ستیزه: ۱۱۹ دانش آموز تالشی عازم اردوهای راهیان نور شدند

سرهنگ ستیزه: ۱۱۹ دانش آموز تالشی عازم اردوهای راهیان نور شدند

تالش- فرمانده سپاه ناحیه تالش از اعزام ۱۱۹ دانش‌آموز پسر این شهرستان به اردوی راهیان نور خبر داد و گفت: این اردو با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد علی ستیزه صبح دوشنبه در مراسم اعزام دانش آموزان پسر در قالب راهیان نور، اظهار کرد: ۱۱۹ دانش آموزان پسر شهرستان تالش در قالب سه دستگاه اتوبوس راهیان نور اعزام شدند.

وی اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی را نمادی از استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در نسل امروز دانست و افزود: استمرار این برنامه‌ها به عنوان یکی از محورهای تربیتی و فرهنگی دانش‌آموزان مورد تأکید است.

فرمانده سپاه ناحیه تالش با بیان اینکه این اقدام فرهنگی سالانه با هدف انتقال ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود، ابراز داشت: تقویت هویت ملی و تداوم آرمان‌های شهدا دیگر رویکرد اردوهای راهیان نور است و دانش آموزان در مکانی قدم می‌گذارند که خون شهدای بزرگ کشور در آن جاری شده و معنویت آن سرزمین خود گویای همه چیز است.

ستیزه این سفر را تجربه‌ای ماندگار و اثرگذار در زندگی دانش آموزان برشمرد و تصریح کرد: ثبت خاطرات و یادداشت‌برداری از لحظات معنوی این سفر اهمیت بسیاری دارد، مطمئنم که این سفر دو سه روزه تا آخر عمر در ذهن دانش آموزان خواهد ماند.

کد خبر 6681716

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      0 0
      پاسخ
      شاهدیم هر بار تعدادی از این دانش اموزان در تصادفات جاده ای کشته و مجروح میشوند کسی جواب گو نیست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها