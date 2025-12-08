سرهنگ ستیزه: ۱۱۹ دانش آموز تالشی عازم اردوهای راهیان نور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد علی ستیزه صبح دوشنبه در مراسم اعزام دانش آموزان پسر در قالب راهیان نور، اظهار کرد: ۱۱۹ دانش آموزان پسر شهرستان تالش در قالب سه دستگاه اتوبوس راهیان نور اعزام شدند.

وی اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی را نمادی از استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در نسل امروز دانست و افزود: استمرار این برنامه‌ها به عنوان یکی از محورهای تربیتی و فرهنگی دانش‌آموزان مورد تأکید است.

فرمانده سپاه ناحیه تالش با بیان اینکه این اقدام فرهنگی سالانه با هدف انتقال ارزش‌های دفاع مقدس برگزار می‌شود، ابراز داشت: تقویت هویت ملی و تداوم آرمان‌های شهدا دیگر رویکرد اردوهای راهیان نور است و دانش آموزان در مکانی قدم می‌گذارند که خون شهدای بزرگ کشور در آن جاری شده و معنویت آن سرزمین خود گویای همه چیز است.

ستیزه این سفر را تجربه‌ای ماندگار و اثرگذار در زندگی دانش آموزان برشمرد و تصریح کرد: ثبت خاطرات و یادداشت‌برداری از لحظات معنوی این سفر اهمیت بسیاری دارد، مطمئنم که این سفر دو سه روزه تا آخر عمر در ذهن دانش آموزان خواهد ماند.