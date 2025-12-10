بازگشایی راه ارتباطی ۴۵ روستا در دلفان

به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: طی سامانه بارشی اخیر، بارش شدید باران در بیشتر شهرستان‌های استان و بارش سنگین برف در شهرستان‌های دلفان، ازنا، الیگودرز و بروجرد سبب مسدود شدن راه ۷۰ روستا در بخش‌های کاکاوند شرقی و اتیوند جنوبی دلفان شد.

بازگشایی ۴۵ روستا و ادامه عملیات راهداری

وی ادامه داد: با تلاش راهداران پرتلاش، راه ارتباطی ۴۵ روستا بازگشایی شده و عملیات بازگشایی مسیر ۲۵ روستای دیگر در بخش اتیوند جنوبی همچنان ادامه دارد.

تردد ایمن در محورهای اصلی برقرار است

امرایی با تأکید بر تلاش مستمر راهداران استان افزود: با وجود شدت بارش‌ها، عملیات راهداری شامل برف‌روبی، هدایت آب‌های سطحی و پاکسازی محور از سنگ و گل‌ولای انجام شده و در حال حاضر تمام راه‌های شریانی استان باز بوده و تردد در آن‌ها به صورت ایمن جریان دارد.