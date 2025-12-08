میزبانی نیروی هوافضای سپاه از نشست هماهنگی قدرت نرم نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای هماهنگی و هم‌افزایی فرهنگی اجتماعی نیروهای مسلح و همایش «قدرت نرم» با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی دستگاه‌های لشکری و کشوری، به همت معاونت فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد. این برنامه در راستای تقویت هم‌گرایی میان بخش‌های فرهنگی نیروهای مسلح و ایجاد هم‌افزایی ملی در حوزه قدرت نرم طراحی شده است.

مسئولیت برگزاری این سلسله نشست‌ها بر عهده معاونت فرهنگی و جنگ نرم ستاد کل نیروهای مسلح است و سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی به عنوان برگزارکننده اصلی، روند نشست‌ها را هدایت می‌کند. هدف از این جلسات، هم‌اندیشی منظم میان مدیران فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و نیروهای مسلح، و ارتقای ظرفیت‌های مشترک در میدان جنگ نرم عنوان شد.

این نشست به میزبانی معاونت فرهنگی نیروی هوافضای سپاه در پارک ملی علم و فناوری نیروی هوافضای سپاه برگزار شد؛ در این برنامه ضمن برگزاری گفت‌وگوهای تخصصی، حاضران پیش از شروع رسمی جلسه، با حضور در بخش‌های نمایشگاهی و فناورانه، از آخرین دستاوردها و توانمندی‌های نیروی هوافضای سپاه بازدید کردند؛ بازدیدی که به گفته شرکت‌کنندگان، تصویر روشن‌تری از پیوند «توان سخت» و «قدرت نرم» در ساختار دفاعی کشور ارائه داد.

در پایان این نشست تأکید شد استمرار چنین گردهمایی‌هایی می‌تواند به هم‌راستاسازی سیاست‌های فرهنگی، تقویت روایت‌پردازی ملی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اجتماعی و رسانه‌ای نیروهای مسلح منجر شود و ثمرات آن در برنامه‌های آینده به‌صورت ملموس‌تر نمایان خواهد شد.