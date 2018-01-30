امیر ابراهیم گلفام جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغاتی دفاعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح امروز با حضور سردار علی عبداللهی معاون هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.

در این مراسم که سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی و جمعی از معاونین و مسئولین عقیدتی سیاسی و فرهنگی نیروهای مسلح از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی حضور داشتند.

سردار عبداللهی به نقش و اهمیت فرهنگ در جامعه اشاره کرد و افزود: معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی ضمن اینکه باید در حوزه مأموریت‌های خود پاسخگوی سؤالات و شبهات باشد، باید تلاش کند رسالت خود را در تعمیق باورهای دینی و اسلامی به خوبی ایفا کند.

معاون هماهنگ‌کننده ستادکل نیروهای مسلح همچنین به رشد و گسترش شبکه‌های مجازی در دنیای امروز اشاره کرد و ضمن برشمردن تهدیداتی که می‌تواند در این حوزه متوجه جامعه شود، در عین حال تأکید کرد: این فضا می‌تواند به یک فرصت مناسب در جهت تبیین اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی از یکسو و افشای اهداف پلید استکبار و صهیونیسم جهانی از سوی دیگر تبدیل شود که رسیدن به این مهم نیازمند فضای همدلی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی در بخش‌های مختلف کشور است.

پیش از سخنان سردار عبداللهی، سرتیپ پاسدار سید مسعود جزایری نیز طی سخنان کوتاهی ضمن اشاره به اقدامات همه‌جانبه دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی و اهتمام نیروهای مسلح در مقابله جنگ نرم با دشمن تأکید کرد.

در ادامه این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های امیر سرتیپ ستاد محمود شیخ حسنی، امیر سرتیپ دوم ستاد ابراهیم گلفام به عنوان جانشین معاونت فرهنگی و تبلیغات دفاعی معرفی شد.

گفتنی است امیر شیخ حسنی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح معرفی شده است.