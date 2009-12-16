پیروزی در جنگ نرم مستلزم همفکری اندیشمندان و پیشروان جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین گردهمایی مشترک مسئولان فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه در سالن جلسات نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی برگزار شد.

سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح که به همراه هیئتی برای شرکت در جلسه هم اندیشی مشترک فرهنگی در جمع مسئولان نمایندگی و فرهنگی نیروی دریایی سپاه حضور پیدا کرده بود، طی سخنانی با بیان اینکه اولویت امروز ما جنگ نرم است، گفت: برای مقابله با دسیسه ها باید تحرکات نوآورانه و خلاقیت داشته باشیم.

وی افزود: شناخت کامل ابعاد جنگ نرم نخستین راهکار مقابله و دفاع در برابر آن است.

جزایری برگزاری سلسله هم اندیشی های جنگ نرم و تبادل نظر بین نیروهای سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی و ستاد کل را ضروری دانست و گفت: شرایط امروز جبهه جنگ نرم بیش از پیش اقتضا می کند که مجموعه های فرهنگی با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند.

وی افزود: باید در پرتو این ارتباطات و تعاملات به همگرایی و هم فهمی های مناسب تری در عرصه جنگ نرم دست یافته و به پاسخ مناسب تری درباره روش عمل نیروهای خودی برسیم.

وی گفت: برای پیروزی در جنگ نرم نیازمند همکاری و همفکری اندیشمندان و پیشروان جامعه هستیم.

جزایری گفت: به فضل الهی در این عرصه نیز با وحدت و همدلی نخبگان، مردم و مسئولان، دشمنان راهی به پیش نخواهند برد.

گفتنی است در ابتدای این دیدار حجت الاسلام علی شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه طی سخنانی کوتاه با اشاره به اهمیت مقوله جنگ نرم، گفت: امیدواریم با برگزاری جلسات مشترک تخصصی در این برهه حساس که تهدید اصلی کشور جنگ نرم است بتوانیم در نیروهای مسلح گام های محکم تری برداریم.